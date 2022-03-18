環保局辦理肺部健檢　　揪出隱形殺手守護清潔人員健康

台中市政府環保局守護清潔人員健檢，每年提供4000名額法定健檢項目外，去年起積極參與衛生局推動肺部低劑量電腦斷層檢查計畫，協助符合資格的清潔人員參加受檢，累積檢測人數達1000人次以上，並及時發現員工肺部隱形殺手，及早治療，如今已恢復健康重返職場。





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為落實市長盧秀燕關懷第一線人員健康政策，環保局每年提供4000名清潔人員健檢服務，不僅次數優於法定頻率，相較勞工健康的法定健檢項目，更增加癌症指數、肺功能、頸部超音波等重要健康指標項目，希望能守護勞工健康，凝聚基層人員向心力，激勵為民服務的工作效率。





環保局長陳宏益表示，環保局進用5位護理人員，為清潔人員健康把關，除積極安排清潔人員參加基本健檢項目外，更充分運用市府相關衛生資源，提升清潔人員參加進階精密的健檢項目，以利及時發現沉默的健康殺手。同時，也透過專業護理指導及衛教服務宣導，讓清潔人員獲得最佳的健康照顧。為此，近三年來，全市27區清潔隊全部獲得衛福部友善健康職場標章認證。





去年起，環保局更積極參與衛生局推動肺部低劑量電腦斷層檢查計畫，協助符合資格的清潔人員受檢。其中，一名許姓清潔隊員表示，進入環保局服務已14年，在護理人員熱心的輔導下，才發現肺部已經隱藏病變危機，慶幸及早做完醫療處理，不然後果不堪設想。





另一名發現肺部異常的蔡姓清潔隊員表示，在接受肺部治療後，現在已經回到工作崗位，護理人員經常來看他，詢問他有沒有覺得術後不舒服，還帶來健康衛教資料叮嚀關懷，儘管術後造成咳嗽、講話會喘的狀況，但蔡員仍積極提醒同事，不是沒抽菸就不需檢查，能夠提早發現提早處理，就是保護自己健康的正確做法。





環保局表示，清潔人員是環境市容整潔的重要人力資產，將持續推動勞工健康保護計畫，定期辦理健康檢查，護理衛教健康服務，讓清潔人員的身心健康獲得關懷照顧，進而提高環境品質競爭力，達到台中城市環境之美。









