彩券行「愛撿刮刮樂」賺獎金？員工不忍了　曝真相：別騙

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她無奈表示「這個說法只有部分正確，可能整個過年只撿到幾百，但幾千幾萬幾十萬還真的沒有，可能是我運氣差。」原PO也解釋，「應該是我們都堅持幫客人每張刮刮樂都刷電腦檢查。也歡迎客人有發現誤差趕快跟我們反應，可以雙向核對，盡量避免失誤。」
緊著接，她也公布留下刮刮樂的原因，「主要是因為，公司有規定有中獎並且在彩券行兌獎的刮刮樂，必須撕毀成四張以上。」他解釋，過年尖峰時段時段為了讓服務加快，店家會選擇先兌獎給客人，不忙時再集中銷毀，「但總會有遺漏，所以過年後我會找空檔時間再全部檢查一次」。
她坦言，以前就曾發生過獎金已給客人，卻忘記兌獎的問題，「如果找不到就賠錢了，我自己也發生過」，讓她無奈大嘆「所以那個說可以撿十幾萬的店家跟記者不要再唬爛了啦！雖然每年都要解釋給客人聽，但是今年也太多人問了吧」。
另外，若有客人誤以為沒中獎而留下刮刮樂，員工在檢查時間如果有發現，原PO表示「我撿到會找監視器還給客人，但如果找不到客人就…」。
貼文一出，隨即引來同行無奈留言，「說得太好了，每年過年客人都說：你們又開始撿錢了」、「辛苦了過來人～過年都是最累的」、「兌到的還不一定是客人遺留的，搞不好是自己小姐少按一個兌獎步驟，自己過年期間賠錢了」。（編輯：陳雅雲）