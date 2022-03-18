特企／經濟部祭免費線上行銷資源　帶動零售產業發展

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一、 以我國早午餐、運動用品、母嬰用品、烘焙（如麵包、糕餅）、時尚美麗（如美髮美甲、美容護膚、服飾配件）等業者為主要招募對象。但不含藥事法、化妝品衛生管理條例、健康食品管理法之相關商品品項(如美妝保養品、保健食品)。
二、報名業者應為依「公司法」或「商業登記法」登記之本國業者。如為多店型態或連鎖品牌者，需由總部進行報名作業。
三、未有參與政府相關計畫之不良記錄；且無重大違反法令或發生重大糾紛之情事。若經發現有前開情事，本部得撤銷本計畫參與資格。
本計畫預計募集潛力業者共計100家，並擇優備取數名。而活動辦理內容針對以上五大主題規劃專屬線上行銷活動，推廣店家優惠活動至少3檔，將消費者導入店家自有購物網站或實體店面消費，增加業者銷售額。主辦單位更提供早午餐、運動用品、母嬰用品三大主題業者網紅行銷資源與商品通路輔導，協助新品企劃開發並上架線上通路（如LINE禮物）進行銷售。
本次活動徵選名額有限，將於3月28日（一）及3月30日（三）於台北場、台中場舉辦計劃招募說明會，歡迎有興趣的業者前來參加。也呼籲還沒有申請的早午餐、運動用品、母嬰用品、烘焙、時尚美麗業者，可以盡速提出申請。
報名參加說明會：https://pse.is/3wuggm
▶3月28日(一) 台北場
時間：10:00-12:00
地點：台灣連鎖加盟促進協會
台北市中山區中山北路一段82號3樓
▶3月30日(三) 台中場
時間：10:00-12:00
地點：文心會議室共同工作空間
台中市北屯區文心路四段936號3樓
詳細計畫內容與申請請見計畫網站「生活驚探號」：https://wowlife.cdri.org.tw/index.html