全民追兇113天！《華燈3》今解密　林心如報名金鐘很頭痛

Netflix熱播華劇《華燈初上》，從昔日條通文化的背景裡，走進一個男歡女愛的懸疑故事，從去年11月播出第一季，到今（18）日下午3點播出第三季，成為影迷熱議焦點，各家企業尾牙派對、開趴的模仿對象，這113天掀起一股全民抓兇熱潮，兇手今天出爐，讓影迷笑說終於等到了，都快忘記劇情走向，在播出前趕緊複習第一、二季，互相提醒不要暴雷。





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▲楊祐寧認為《華燈初上3》最好看的是劇情反轉，不是兇手是誰。（圖／記者林調遜攝，2022.03.15）

《華燈3》今天播出，讓製作人林心如鬆了一口氣，因為每次出席活動都會被問何時上映、兇手是誰，卻只能三緘其口，實在非常痛苦，而延期上映的原因是為了多國播映，增加泰語、西班牙、葡萄牙語等四種配音版本，演員聽到不同語別的人都感到很特別。





飾演警察「成哥」辦案的楊祐寧，角色遊走在黑白之間，雖然站在正義的一方，處理事情不一定正派，頻頻被問兇手是誰，他認為第三部的最大精彩看點，「其實劇情走向的重點，不只是看誰是兇手，每一個角色翻轉的變化，才最精彩！」王柏傑、章廣辰則提前偷跑，播出前都看完大結局，章廣辰讚嘆地說，即使已經看過劇本，但看到呈現的影像，還是會哇哇哇地感到很震撼。





▲《華燈初上》男女神齊聚飆演技，演員謝雨芝（左起）、章廣辰、楊祐寧、林心如、王柏傑、修杰楷出席媒體餐敘。（圖／記者林調遜攝）

精彩劇本、剪接節奏明快，加上男女神們互飆演技，讓影迷觀賞《華燈》一集接一集停不下來，《NOWnews今日新聞》舉辦民調讓觀眾猜兇手，楊謹華飾演的「蘇媽媽」被票選為第一名，她聽到答案當場愣住，趕緊淡定情緒怕爆雷，林心如則說，演員們都太會演了，被問到報名金鐘獎會提報哪些人，因名額有限，讓她很頭痛。



