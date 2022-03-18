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車上裝「神秘三角形按鍵」幹嘛？神功能抖出　行家全怕爆

▲有網友發現車上被安裝神秘三角形按鍵，讓他不解其功能，隨即引起行家解答。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
▲有網友發現車上被安裝神秘三角形按鍵，讓他不解其功能，隨即引起行家解答。（圖／翻攝爆廢公社臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-03-18 12:07:012022-03-18 12:14:49

近年來汽車發展日趨進步，車上可見的按鍵越來越複雜，有許多新功能對於車主來說相當陌生。對此，就有一名網友指出，在車上意外發現「神秘三角形」按鈕，讓他好奇其功能，隨即引起行家們揭開答案，害怕直呼「最怕遇到！」

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原PO於臉書社團《爆廢公社》上貼出一張照片，只見畫面中，在汽車上可見一個紅色三角型按鍵，但原PO一看卻不解其功能，因而好奇詢問「這個是什麼按鍵？？」

▲網友曬出車上的三角形按鈕，納悶詢問「這個是什麼按鍵？？」（圖／翻攝爆廢公社臉書）
▲網友曬出車上的神祕三角形，納悶詢問「這個是什麼按鍵？？」（圖／翻攝爆廢公社臉書）
問題曝光後，馬上引來網友們歪樓留言，「上高速公路按了就會自動駕駛，就可以睡覺了」、「瞬間移動的按鈕，按一下會穿越時空回到87天前」、「緊急座椅彈跳逃生鈕」、「副駕或正駕的座椅彈射，按看看」。

其中就有行家認真解答是「危險警告燈」，表示「警示燈呀！」、「故障，引擎失速，就可以按了」、「警示燈按鈕，但大部分四輪駕駛：臨時停車鈕」、「雙黃燈警示按鍵，路邊臨停警示後方來車注意在使用的功能」、「故障警示燈，不過現在都變成方便臨停警示燈！」

不過，也有人無奈表示，「90％三寶覺得按下去兩顆方向燈都在閃＝可以為所欲為亂停，超怕遇到」、「對三寶來說這叫『合法違停你不能開我罰單按鈕』」、「三寶鍵，按了變三寶」。

事實上，根據交通部「認識車燈功能及使用方法與時機」宣導文件上曾說明，車輛突然發生故障或油料用盡而無法繼續行駛時開啟，即可開啟危險警告燈，主要用途是讓週遭車輛注意。而危險警告燈燈光顏色與位置與方向燈相同，主要是橙色或黃色，裝設於汽車的前方與後方兩側對稱位置。

此外，如遇大雨、濃霧時，用路人也可開啟危險警告燈。但須注意，由於危險警告燈與方向燈位置相同，若同時需要轉向時，必須先關閉危險警告燈，後方車輛才能看到方向燈轉向燈號。（編輯：陳雅雲）

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