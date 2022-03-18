宏蕾道歉了！徐若瑄衰捲婚變首吐心聲　放話「遠離人夫」

去年底衰捲王力宏、李靚蕾婚變風暴的女星徐若瑄，近日返台籌備5月演唱會「徐若瑄VIVILAND巡迴演唱會」，昨（17）日和媒體餐敘首度吐露心情，坦言被網友攻擊時，經歷一段低潮期，差點想取消演唱會，還好已經挺過來了，她透露王力宏私下道過歉，李靚蕾之前IG文章裡也向被波及的人士道歉，但如果還有下次，就會和對方法院見！





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▲徐若瑄5月7日小巨蛋開唱。（圖／索尼音樂）

▲徐若瑄寵粉最新單曲〈V&I〉 集結7首經典代表作18日正式上架。（圖／索尼音樂）

她去年被李靚蕾影射王力宏「即使明知違法也要在疫情間和她見面」，疑似有曖昧關係，隨即3度發聲明自清，加上先生、代言廠商力挺，短時間立刻恢復「鋼鐵V」的精神，繼續準備演唱會，她昨大方坦言王力宏私下有道歉，至於李靚蕾部分，徐若瑄表示：「有道歉啊，她是影射的，所以道歉沒有指名道姓，邏輯上是這樣沒錯，再一次就是法庭見。」現在跟宏蕾都保持距離，沒有再聯絡，「不要有任何關聯，我就阿彌陀佛了。」





去年和王力宏吃茶泡飯惹禍，她笑說對此有創傷，昨天餐敘菜單上竟然就有這道菜，只能苦笑說超過15位藝人吃過自己煮的茶泡飯，跟好友魏如萱直播時，一度揚言以後不煮茶泡飯了，但事後想想，茶泡飯是無辜的，所以下回還要煮。她開玩笑說：「我現在要遠離人夫，要跟人夫保持距離。」連被問到記者會嘉賓是誰？她也打趣說「是李、王啊」，又自嘲「我的幽默感找回來了」，開朗回應讓大家相信真的放下了。





▲徐若瑄（下）笑說對茶泡飯有陰影，以後不煮這道菜了。（圖／翻攝hit fm IG）

身正不怕影子斜，徐若瑄出道這麼多年，哪些大風大浪沒見過，既然李靚蕾手上並沒有王力宏出軌證據，日久見人心，徐若瑄選擇正面對決，不打口水仗，昨說：「我很有膽量，但我不是那種你賞我一巴掌，我就立刻巴回去的那種人，我就是乖乖的發聲明，我覺得把該對社會大眾交代責任的事情、話講完，剩下的我都是命，我覺得老天非常好的，事情都會水落石出的。