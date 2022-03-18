蝦皮免運券「靠1招」用不完？半數人都用錯：浪費好多年
蝦皮購物今（18）日開跑「318品牌狂購月」，發出6張全站免運券限今天使用，讓全民清空購物車。有民眾上網分享血拼戰果：「剛剛一口氣用光5張免運券」，經旁人提醒才知道，其實1張免運券可以同時結帳多個賣場，這才發現用錯很多年，瞬間頓悟為何別人的免運券都用不完。
每月造節的蝦皮購物，成功養成用戶定時清空購物車的消費習慣，民眾都會把握每月大量發放多張免運券的時間點，一次買完近期所需。蝦皮購物今（18）日又送出6張全站99元起免運券，其中1張限今（18）日凌晨0點至2點使用，其餘5張則限3月18日全日皆可使用。
不過即使蝦皮發放免運券已至少超過4年，卻依然有許多民眾不知道「正確用法」，很老實的每結帳1家賣場就使用1張免運券，因此常面臨免運券不夠用的窘境。至今還是很常有網友發文哀號：「只有我不知道原來蝦皮的運費抵用券，一張可以結多家賣場的運費嗎」、「我以為一張只能用一間店」。
《NOWnews今日新聞》實際詢問多位用過蝦皮購物的民眾，其中7人裡仍有5人不知道1張券可結帳多筆訂單。蝦皮官網說明其實有提到，買家可使用運費抵用券在5筆符合該券條件的訂單上。換句話說，用1張免運券就能結帳5筆不同賣場的訂單，今天每人收到6張免運券，最多可用於30個賣場免運，這也是為什麼別人的免運券都用不完。