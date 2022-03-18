buffet超夯為何一堆人不吃？老饕揭「真實理由」：早發現
buffet餐廳在台灣有一定的市場，回顧近幾年來以來，不少品牌的buffet餐廳如雨後春筍般開幕，以不同特色吸引顧客，雖然爆滿的盛況常在，但也有不少饕客用餐首選都不會是buffet。就有網友討論「大家什麼時候開始，buffet不會再吃到飽？」貼文引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「buffet,從以前的上閤屋到現在的饗食天堂,，無數肥宅殺進殺出,，不只是單純吃飽而已，還肩負著跟商家對賭的精神，算出在外面吃食材多少錢，在這要吃多少才能回本，另外絕對不拿店家精心布下陷阱，例如可樂、炒飯、港點這些，那麼幾歲開始，大家去吃buffet只會拿自己喜歡吃的？不再以回本為主？」
貼文一出，網友紛紛回應「20歲後就不喜歡buffet了」、「30歲以後開始有感」、「出社會之後就覺得buffet硬要吃撐是在懲罰自己.....」、「差不多25歲開始吧」、「27開始！吃太飽很不舒服」、「從吃到9分飽到現在7分，吃炸掉隔天會超慘」、「大學開始啊，只想吃精緻不想吃粗飽了」、「吃自己想吃的心裡就可以回本，一直都是這樣」。
另外，也有人回文透露「現在buffet動不動就一千多，再會吃也不會回本，不太喜歡吃」、「現在上了年紀之後就不喜歡buffet了，吃太飽真的很不舒服，寧願去吃精緻美食，好吃又不踩雷」、「現在buffet很多都一千多，吃太少覺得不划算，吃很多也是不會回本還很不舒服，N年前就發現了，現在都不吃了，位置留給年輕人」。（編輯：張嘉哲）