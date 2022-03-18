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美式賣場社團討論度超高　衣物抑菌、除臭靠「它」全搞定

▲家庭主婦最煩惱的家事之一，就是孩子跟老公的洗衣問題，這時洗衣精的挑選顯得格外重要。（示意圖／shutterstock）
▲家庭主婦最煩惱的家事之一，就是孩子跟老公的洗衣問題，這時洗衣精的挑選顯得格外重要。（示意圖／shutterstock）

生活中心/綜合報導

2022-03-18 15:30:00

隨著本土新冠疫情趨緩，政府自農曆春節後逐漸解封，民眾的生活回歸正常，不僅上班族照常開工、外地出差的頻率開始增加，學生們陸續開學，校外教學、畢業旅行等活動也復甦，這時家庭主婦最煩惱的，就是老公、孩子的洗衣問題，想要挑選一款能夠洗得乾淨、快速又能除臭，還能精打細算省荷包的洗衣精，成為家庭主婦的重要課題。

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在眾多家事之中，相信許多家庭主婦最苦惱的，就是孩子每天上學在外活動時弄髒的運動服，或是被汗水浸濕的制服，想要洗得乾淨、快速，還要能徹底抑菌，是一項挑戰；除此之外，另一個困擾就是老公的襯衫，不管是衣領上的黃漬、用餐時沾染的醬料，還是應酬時的菸酒味道，挑選一款能夠徹底除臭、深層去污的洗衣精成為首選。

擁有近80萬成員的臉書社團「COSTCO好市多消費經驗分享區」因為常分享好用物品及優惠資訊，是許多消費者會參考的實用的購物指標，近日就有網友在上面po文指出，自從家裡用過Persil寶瀅洗衣精之後就再也回不去了，不僅是因為洗得很乾淨，不小心滴到的油汙也洗得掉，而且用量很省，所以看到特價又馬上抱了兩組回家，立刻現省300元。

另一位媽媽也分享，自家小孩的衣服常常放學回來就有黑色髒污，特別難清醒，後來被推坑用了Persil寶瀅發現，去汙效果出奇得好，衣服有白回來的感覺，現在只要看到好市多有特價都會一次搶購好多罐，一罐差150元CP值很高。釣出一堆深有同感的媽媽紛紛表贊同留言說：「每次特價必囤貨，超划算！」「運動完味道比較重的衣服，洗完味道都滿清新的，除臭效果很滿意。」、「強調抗菌率99.9%，洗完給小孩穿也覺得比較安心」、「一罐我可以用很久，用量很省。」

▲民眾分享Persil洗衣精使用體驗於好市多消費經驗分享社團。（圖／資料照片）
▲民眾分享Persil洗衣精使用體驗於好市多消費經驗分享社團。（圖／資料照片）
▲民眾留言於好市多消費經驗分享社團裡關於Persil洗衣精使用體驗之貼文。（圖／資料照片）
▲民眾留言於好市多消費經驗分享社團裡關於Persil洗衣精使用體驗之貼文。（圖／資料照片）
這款媽媽們好評不斷的洗衣精就是德國原裝進口的Persil寶瀅洗衣凝露，正好3月14日到3月24日期間在好市多有優惠促銷，買2組現省300元，除了CP值超高之外，受歡迎主要是因為採用升級的配方，擁有七種酵素成分，不僅能深層潔淨、99.9%抗菌，除臭功能更是採用德國獨家的科技，不僅能有效去除衣物異味，洗後還能持久芳香，且用量超級省，能輕鬆完成媽媽的洗衣任務，洗得超乾淨又快速，絕對是精打細算的家庭主婦首選。

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