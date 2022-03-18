王力宏超大咖律師遭起底 曾為張清芳爭取16億贍養費
王力宏、李靚蕾離婚大戰開打，17日上午9點半在台北地方法院開調解庭，王力宏為了爭取2女1子的探視權，重金聘請王牌律師賴芳玉，賴芳玉在名人離婚訴訟幾乎無役不與，這次由賴芳玉旗下的律師施雅馨、闕士超，擔任王力宏酌定親權行使案的訴訟代理人。
賴芳玉是著名的家事案件律師，執業將近30年的時間，經手過賈靜雯、柯以柔、何如芸、于美人、王靜瑩、理科太太等人的離婚官司，最知名的是她在張清芳與投資教父宋學仁離婚時，為張清芳爭取到16億元的贍養費，而大S離婚汪小菲的時候找上賴芳玉，拿到一對兒女的撫養權和6億房產，漂亮的全身而退。
通常處理公眾人物離婚官司，賴芳玉都是與對方的經紀人、助理接洽，有一個人卻是從日本親自打電話求助，這個人就是日本桌球天后福原愛，賴芳玉說：「當這個女人犯了社會媒體認為的錯的時候，她的譴責好比像傳統世代被浸豬籠的遭遇，就是被公審。」所以自己在處理案件時，非常替福原愛抱不平，「我很願意幫助這個女性。」
賴芳玉接下案子的關鍵在於江宏傑一對兒女，沒有一個孩子想看父母吵架，「我愛我的媽媽，但大家都在罵我媽媽」、「難以啟齒說我媽媽是誰」，賴芳玉相信離婚並非只有一方的錯，或許司法不會站在福原愛那邊，但家事法庭跟她的想法一定一樣，「都會想幫助這個家、幫助這孩子，『所以再難我也要接』。」