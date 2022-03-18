智慧城鄉「前瞻實證賽」聚焦城市永續　社會關懷

以科技構築創意構想 攜手新創共同改變未來
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本次活動自去(110)年啟動後，邀集公協會、基金會、社會企業或研究機構等單位擔任專業評審並參與關鍵議題出題，最終聚焦在「新型態『遠距』應用」、「災害/意外風險防範」、「環境品質保護與極端氣候」及「社會福祉與弱勢照護」四大類別，產出20項關鍵議題，並公開招募137項提案構想後，已於2月25日公告篩選出30案進行服務設計驗證，並以「醫療服務」、「高齡化社會」、「海洋環境保護」等議題備受矚目，引動相對較多產業、新創、學界的創新應用及技術能量投入解題競賽。
以「胸腔X光影像檢測建立結核病菌病徵之影像判讀模組」議題來說，由於疫情加速的遠距醫療的發展，無形中凸顯了醫療人力的短缺，透過影像辨識輔助X光片的病徵判讀，以協助醫療院所能加速處理結核病疑似案例。
另一議題則是對應世界衛生組織（WHO）點出全球性的人口老化課題，產出「高齡化社會獨居者居家安全系統」的議題，主要是針對獨居長者或是老老照護的困境，透過結合創新的科技應用，讓長者更願意接受他人的協助，同時生活得更安全、更自在。
此外，在環境永續的議題上，也有「港灣海漂垃圾清掃智慧方案」，台灣四面環海，擁有豐富海洋資源與觀光潛力，但由於人為造成的垃圾與潮汐、颱風天然因素交互影響，帶來了環境的破壞，為此，希望能仰賴無人載具的技術，達到清掃垃圾的同時，順便收集水質資料，能夠讓海洋恢復活力，成為綠色港灣。
本次活動期望能運用台灣新興科技應用深厚基礎與優勢，藉由共創輔導交流、解題驗證審查等機制，帶動5G、AI、IoT等科技應用進行實證試煉，以「科技轉型」、「永續發展」兩大主題為發想，最終淬鍊出15案前瞻科技應用解決方案，建立智慧永續的韌性城市未來樣貌。
詳請參考「前瞻應用與公益創新實證賽競賽」官網：www.twidc.tw
業務聯絡人：中山大學產發中心 李小姐
聯絡電話：07-9700910分機45
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