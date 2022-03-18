庹宗華祕密再婚印尼嫩妻 庹宗康「聽哥哥指示」低調祝福
金鐘視帝庹宗華與前妻陳思離婚13年後，16日傳出低調與印尼籍嫩妻再婚，且已經生子，一家三口還被拍到甜蜜出門，對此，弟弟庹宗康今（18）日與姚元浩、炎亞綸、楊銘威、鬼鬼（吳映潔）和顏佑庭一同出席《來吧！營業中》首映記者會，他表示這是一件值得開心的事情。
庹宗康被問到哥哥再婚喜訊，表示內心相當開心：「我當然是恭喜，對他來說是一件很快樂的事情，他這次對私生活格外小心，不希望他人打擾，所以沒有刻意跟他去聊。」坦言今天露臉時，有先詢問庹宗華要如何回應媒體：「他也很有個性，說用我自己的方式說就好了，這畢竟這是他的私人領域，我不應該多講。」
對於近來大S、具俊曄掀起的「舊愛風潮」，他霸氣地說：「我沒有過去，手機裡完全沒有舊愛的電話，我誕生的那一天，就是認識我老婆的那天，我個人實際年齡是11歲。」甜蜜喊話已經結婚超過10年的妻子王菲雅。
庹宗康這次在實境節目中擔任餐廳的店長，姚元浩爆料康哥過去在其他店管理員工時，曾因為員工沒有把高腳杯擦乾淨，直接當場把杯子砸在地上：「大概摔了7、8個左右，他們都左耳進右耳出，說很多遍了，身為服務業不應該是這樣。」不過庹宗康表示這次在節目中，與員工之間的關係是夥伴：「我們的目標一致，私下都會開會討論，比較不是上對下、指揮的感覺。」