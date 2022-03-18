蝦皮店到店攜手OKmart　擴大網購生活圈

蝦皮購物致力於提供消費者多元、且具效率的網購服務，並持續挖掘並滿足用戶需求，2021年起蝦皮購物推出實體店點「蝦皮店到店」支援用戶寄取貨服務，提供用戶物流服務的全新選項。為了提供更升級的網購體驗，蝦皮店到店今日宣布攜手台灣超商龍頭之一OKmart，以「優化賣家服務」為出發，推出全新寄件優化服務，即日起，全台蝦皮店到店與OKmart皆開啟「蝦皮店到店雙向交寄」服務，為全台用戶增加方便的物流渠道。
蝦皮店到店(17日)正式宣布與OKmart合作，即日起開啟蝦皮店到店與OKmart的雙向交寄服務。過去，賣家只能從「蝦皮店到店寄件到蝦皮店到店」、從「OKmart寄件到OKmart」；今起雙向寄件服務上線，打破單一渠道的限制，整合雙方的配送服務，新增了「蝦皮店到店寄件到OKmart」、「OKmart也可以寄件到蝦皮店到店」的雙向寄件服務；以買家選擇OKmart取貨為例，過去賣家只能從OKmart寄件，現在起賣家也可以選擇離家近的蝦皮店到店門市寄件，不再受單一渠道限制，此服務將惠及全台賣家，提供一個更為方便優化的寄貨服務。
蝦皮購物資深執行總監梁日威表示：「蝦皮購物長期以來與各大超商都是緊密的合作夥伴；與OKmart自合作以來，雙方已經建立穩健、良好的合作關係，是蝦皮購物不可或缺的通路夥伴之一，並持續探討如何優化服務品質，為消費者提供最優質的體驗。很榮幸蝦皮店到店能攜手OKmart，共同宣布邁向嶄新的合作里程碑，期望與OKmart強強聯手，擴大網購服務生活圈，為全台用戶體驗一同努力。」
OKmart總經理魏國志表示：「OKmart認為蝦皮購物是品牌長久發展下不可或缺的策略合作夥伴，本次與蝦皮購物領先業界推出創新雙向寄件服務合作，便是在雙方長期優良合作基礎，相互信賴且良好溝通，於今日向大家分享本次突破過往單一渠道限制的全新服務好消息，未來OKmart仍會不斷創新，帶給消費者更便利的服務。」
據經濟部統計處調查，疫情帶動宅經濟發展，2021年網路銷售額高達4303億元，指尖經濟成為整體消費市場不容小覷的商機所在。蝦皮購物看準全台用戶追求高品質的網購體驗、便捷多元的物流選擇，2021年起推出蝦皮店到店實體門市，目前全台已累積開設超過400間門市，以北部地區出發，陸續涵蓋至桃竹苗與台中地區，蝦皮購物亦期待持續拓展服務廣度，嘉惠全台更多買家與賣家。
蝦皮店到店首間旗艦店也於松菸商圈旁正式與消費者見面，不只門市空間寬敞明亮，亦提供複合式服務，滿足消費者多元需求。此外，蝦皮店到店也持續以開放態度與許多業界夥伴合作，持續探索開展全新服務模式的可能性，包括85度C、美廉社、亞太電信等，現也提供複合型店點寄取貨服務，消費者可以選擇適合自己的物流方式，輕鬆享受優質網購旅程，蝦皮購物更期望透過線上與線下的積極整合，打造更完整且不可取代的消費體驗。