李敏鎬搶著當「不倫渣男」！靠《柏青哥》進軍國際

由尹汝貞、李敏鎬、陳河、澤井杏奈、金敏荷等人主演的《柏青哥》（Pachinko）上線在即，眾演員遠赴洛杉磯宣傳造勢，首映會上，李敏鎬提到這是他繼《花樣男子》後，時隔13年再度參與演員徵選，劇中他詮釋不倫男「高漢水」，與金敏荷有許多對手戲。
《柏青哥》涵蓋英、日、韓3種語言，橫跨美加、日本與韓國等地拍攝而成。故事取自韓裔美籍作家李珉貞的全球暢銷同名小說，講述日本殖民朝鮮時期，跨世代與文化的悲歡離合，以及異地自我認同的困境、無畏民族壓力下所產生的深刻情感，即便是超過50年後的現今，為家族血脈、找尋自我存在價值的犧牲與奮鬥，仍是大家思索探討的課題。
這部是李敏鎬2009年繼《花樣男子》（流星花園）後，時隔13年參加演員試鏡，最後成功拿下不倫男「高漢水」角色，進軍國際。李敏鎬透露是在拍攝《The King：永遠的君主》時收到《柏青哥》的試鏡邀約，看完劇本後非常感興趣，他也不在乎現今一線國際男星的地位，決定參與試鏡，「這讓我想到13年前的我，再次熱情的站在接受某種被評價的地方，感覺煥然一新」。
李敏鎬過往戲路都走浪漫路線，這次卻詮釋不倫渣男，對此他說：「表演的重點打破我原有的形象，這也是我想表現的部分。」也因故事訴說當今生活無法感受的情感，他很期待觀眾屆時反饋。此外，劇中他與金敏荷有大量對手戲，李敏鎬覺得「善慈」根本是為她量身打造，金敏荷則感謝前輩的照顧。
除了李敏鎬，「奧斯卡女配角」尹汝貞也參演其中，她飾演年長版的「善慈」，尹汝貞表示拍攝時受到品牌諸多限制，累積許多不滿，但看完成品後，表示：「不愧是Apple TV+！」她也對後輩金敏荷讚譽有加，「我本來很擔心她，但她演得非常好」。《柏青哥》3月25日在Apple TV+上線前3集，每週五更新1集。