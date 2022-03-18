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好兄弟撕破臉？中國偷偷向俄羅斯施壓　外媒揭4大舉動

▲中國雖與俄羅斯為盟友，但外媒指出，隨著西方祭出各項制裁，北京當局也擔憂會遭到波及。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國雖與俄羅斯為盟友，但外媒指出，隨著西方祭出各項制裁，北京當局也擔憂會遭到波及。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-18 15:21:53

中國與俄羅斯關係友好，2國才在2月初宣布「中俄戰略夥伴關係」，更強調兩國的友誼「沒有界線」，在俄羅斯展開侵烏行動之後，中國與其他國家不同，遲遲未出聲譴責，也不祭出經濟制裁。不過近來似乎有證據顯示，中國正在悄悄的拉開與俄羅斯的距離。

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根據《CNN》報導指出，隨著俄羅斯俄羅斯受到來自世界各國的經濟制裁，有越來越多的證據表明，中國援助俄羅斯的能力以及意願可能相當有限，雖然北京拒絕譴責俄羅斯，但又希望避免被國際制裁影響。中國外交部長王毅才在15日時表明，「中國不是造成俄烏衝突中危險的那一方，因此不希望制裁影響到中國。」北京當局還在16日時發表支持烏克蘭的言論，稱「中國永遠不會攻擊烏克蘭，我們將提供幫助，特別是經濟層面。」

分析人士指出，中國正想盡辦法取得「微妙的平衡」，試圖在口頭上支持俄羅斯的同時，避免觸怒美國。雖然在聯手挑戰西方國家上，北京與莫斯科有共同戰略利益，可是中國銀行經不起失去美元市場的大餅，許多中國企業也不能沒有美國的技術。

報導指出，中國雖然是俄羅斯第一大的貿易夥伴，但是對於北京來說，與歐盟與美國的貿易關係更為重要。而在過去幾週，北京也陸續採取4種措施，設法與遭到孤立且正在瓦解中的俄羅斯經濟保持距離。

坐視盧布貶值

自俄烏戰爭爆發以來，盧布兌美元及歐元匯率已經貶值20%以上，而盧布兌人民幣也一樣走跌，儘管莫斯科希望北京能出手幫忙，但北京卻沒有回應。中國人民銀行上週宣布，銀行之間外匯市場人民幣兌換俄羅斯盧布的即期交易價浮動幅度，將由5%擴大至10%，讓盧布更加速貶值。

小米和華為等征國手機品牌在俄羅斯非常受歡迎，中國汽車製造商佔據了俄羅斯市場的7%，但俄羅斯民眾現在不得不拿出更多的盧布，來支付從中國進口的手機、汽車等商品。

坐擁900億美元的人民幣儲備

法國外貿銀行(Natixis)亞太區首席經濟學家艾莉希亞（Alicia García-Herrero）在15日公布的研究報告中提到，中國能對俄羅斯提供的最大協助，就是相當於900億美元（約台幣2.5億元）的莫斯科人民幣儲備。目前受到西方國家的制裁影響，價值3150億美元（約台幣8.9兆元）的莫斯科儲備金遭到凍結。俄羅斯官媒報導，俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）本週表示，由於俄羅斯被禁止使用美元及歐元，希望能動用人民幣儲備。但是截至目前，中國人民銀行尚未做出任何表態。

艾莉西亞分析，如果中國允許俄羅斯將人民幣儲備兌換成美元或歐元，顯然有助於解決俄羅斯目前的僵局，但可能會因此犯上牴觸西方制裁的風險，因此中國不可能會冒這個險。她認為從長遠的角度來看，中國此時選擇與俄羅斯更加緊貼所能獲得的利益，遠遠低於西方失去對中國投資的影響。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯多次向中國請求動用人民幣儲備，但中國人民銀行卻未回應。圖為俄羅斯央行。（圖／美聯社／達志影像）
停止飛機零件出售

西方國家接連對俄羅斯祭出制裁，意味著全球兩大飛機製造商波音與空中巴士不能再為俄羅斯航空公司提供零件或是維修支援，俄羅斯航空公司可能在幾週之內，就會面臨零件用罄或是無法正常維修的情況。

就在本月稍早，俄羅斯忙著尋找替代供應的時候，中國拒絕向俄羅斯提供飛機零件。

凍結基礎設施投資

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，世界銀行（World Bank）對俄羅斯和白俄羅斯的計畫全都喊停。自2014年以來，世銀也沒有批准俄羅斯的貸款或投資，2020年後則未對白俄羅斯提供新貸款。

而總部位於北京的亞洲基礎設施投資銀行本月也做出了同樣的決定，表示「隨著俄烏戰爭展開，他將暫停與俄羅斯和白俄羅斯在有關的所有活動，以符合銀行最大利益。」報導指出，這是最讓人震驚的舉動。

也因為亞洲基礎設施投資銀行的決定，造成高達11億美元（約台幣311億元）的已通過或已送件俄羅斯道路、鐵路系統等基礎建設貸款項目，現在全都遭到凍結。

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