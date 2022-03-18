樂活鯤喜灣 遊灣裡吃小吃 採地瓜搭牛車 狗母魚酥來嘗鮮

邁入第 13 年的「 2022 樂活鯤喜灣─藝起來灣」活動，即將於 3 月 26 、 27 日在鯤鯓、喜樹及灣裡三地展開，以「工藝自造遊戲」和「灣裡美食系列」為主軸，融合地方文化與產業體驗。 6 款美食活動及小旅行遊程，讓活動充滿深度、多元性及趣味感。

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▲碗粿與蝦餅為灣裡美食，也是風味餐菜色之一（圖／記者林怡孜攝，2022,03,18）

今年「 2022 樂活鯤喜灣─藝起來灣」主打灣裡美食系列，策劃「灣的 FOOD 」美味食堂、「食灣夥集─灣裡美食散策」及鯤喜灣風味餐三款美食活動。南區區公所區長蕭琇華表示，為提供外地遊客更多樣的選擇，鯤喜灣風味餐受理個人網路訂購，「灣的 FOOD 」美味食堂和「灣裡美食散策」小旅行，讓造訪遊客感受鯤喜灣樂活風情之餘，亦能盡情大啖在地美食。而「鯤鯓海味小旅行」、「喜樹悠趣體驗行」及「灣裡田園小旅行」鯤喜灣三地遊程，提供剝蚵、葉拓提袋、麵粉酥製作、採地瓜、搭牛車等不同特色體驗，呈現鯤喜灣多元人文風情。

3 月 26 、 27 日活動現場推出的遊戲闖關及「輕便車遊鯤喜灣」活動，融入科普自造元素，透過互動體驗與遊戲過程，邀請大小朋友來灣裡「藝起來灣」，親身來感受「工藝」與「藝術」結合的趣味。灣裡美食如老字號的「火城麵店」，剛炸好離鍋的狗母魚酥，加入滿滿都是好料的麵羹，是火城麵店傳承一甲子的的招牌料理。騎樓下的「葉家煎包」，飽滿高麗菜內餡，剛起鍋鮮香撲鼻，咬下一口盡是滿足。「老兵意麵」在麵食上的手製工法，在動盪不安的大時代裡，是恪守軍威的象徵。「一味香餅家」的傳統糕點，復古與創新的結合更是屹立不搖。灣裡菜市場的牛肉湯與碗粿、水果店的薑糖番茄、社尾的土魠魚羹、轉角的青草茶等等，都值得您用味蕾去細細品味，佐以灣裡人拚搏的故事。