三上悠亞跟爺爺拍A片！爺孫連結難控制 重複5次床上爆哭
日本AV天后三上悠亞到YouTuber三原慧悟頻道作客，分享拍成人片的辛酸血淚，她提到有一次跟爺爺等級的男優工作，但因為很多事情「無法控制」，導致當時重拍5次，覺得太辛苦淚灑片場。
三上悠亞本業是AV女優，但服飾副業、代言並行中。她透露目前拍片產量是以「1個月1部」的速度出片，主持人好奇「這樣不就跟很多人拍？」三上悠亞透露日本AV女優多，但男優非常少，「1年會有10幾個人嘗試，最後只會剩下2人，大家都因為太辛苦辭掉。大家可能因為一開始很幸福而來，但男優比想像中還累。而且那種事不是控制得來的，所以覺得自己做不來而辭職的人很多。加上現場會以女優為主，男優不能扯後腿，若給女生添麻煩就會被罵很慘，這反而讓他們更加做不下去」。
聊到至今最辛苦的拍攝，三上悠亞表示跟導演溝通最累，因為對方喜歡拍長片，自己偏好簡短精彩，常常立場不同感到痛苦，有一次新人時期她搭到「爺爺級男優」，三上悠亞說：「如果拉長會淡掉，感情無法維持下去，也有無法控制的人（長輩男優），最後就拖很長。」
三上悠亞表示：「我也不知道怎麼辦才好，雖然想要快點結束，但爺爺也很努力，結果就變得很難受，我有一次就在現場落淚。」當時導演喊卡要重醞釀情緒、重拍，大概重複5次，「我就擔心該不會要拍到早上吧」，主持人聽完AV幕後心酸史，搞笑表示：「這件事改變了我看片的心情，我以後不會再跳過了，我會看完全片！」