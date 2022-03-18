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搶攻五倍券倒數商機　 「菇神首采鍋物」推滿千折200吸客

▲ 「菇神首采鍋物」主打菇類火鍋，可以吃得到各式新鮮菇覃類，即日起推出五倍券倒數優惠，滿千現折200元。（圖／業者提供）
▲ 「菇神首采鍋物」主打菇類火鍋，可以吃得到各式新鮮菇覃類，即日起推出五倍券倒數優惠，滿千現折200元。（圖／業者提供）

記者金武鳯/台中報導

2022-03-18 18:08:23

五倍券使用期限即將到期，台中餐飲業搶攻「末班車」商機，紛紛推出五倍券倒數優惠措施，以台中知名火鍋店「菇神首采鍋物」為例，即日起至430日五倍券到期前，持任一面額五倍券消費，即可享平日滿千現折200，假日滿千現折100優惠，想感受春季溫暖、品嚐旬食的鮮美滋味嗎，現在正是時候！

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隨著春季來臨，「菇神首采鍋物」特別調整菜單，以「鮮食、旬食」概念，在菜盤中加入頂級罕見菇類，譬如新鮮的巴西蘑菇、舞菇、猴頭菇等均入列，另外，餐後提供甜點，讓用餐有個完美結尾。

▲「菇神首采鍋物」主打菇類火鍋，吃得到各類新鮮頂級菇覃類，（圖／業者提供）
▲「菇神首采鍋物」主打菇類火鍋，吃得到各類新鮮頂級菇覃類，（圖／業者提供）
位於市區台灣大道旁的「菇神首采鍋物」，去年底開幕初期，曾推出「採菇秀」，將還種在在太空包上的「活」菇推至桌邊，讓客人親自採摘、下鍋烹煮，體驗產地到餐桌零距離的鮮美口感。後來因季節產量調整，採菇秀一度停擺，此次搭配春季「旬食」，與菇農討論後決定：採菇秀回來了，凡消費滿2000元，或自費100元，即可體驗親手採菇的樂趣！

▲「菇神首采鍋物」推出「採菇秀」，將還種在在太空包上的「活」菇推至桌邊，讓客人親自採摘、下鍋烹煮，體驗產地到餐桌零距離的鮮美口感。（圖／業者提供）
▲「菇神首采鍋物」推出「採菇秀」，將還種在在太空包上的「活」菇推至桌邊，讓客人親自採摘、下鍋烹煮，體驗產地到餐桌零距離的鮮美口感。（圖／業者提供）
好康不只有這樣，消費雙人套餐以上者，另加贈「去骨雞腿肉」一份，鮮嫩的雞腿肉搭配菇菇湯底，吃起來格外美味誘人！為了方便消費者任何時刻想用餐時都能吃得到，菇神首采鍋物特別延長用餐時間，從早上11點一直營業到晚上2130，下午時段不休息，想在下午時段悠閒品嚐美食的消費者，菇神首采鍋物不失為一個好去處。

「菇神首采鍋物」是由去年獲得米其林必比登推薦的台中新社「菇神景觀餐廳」的姐妹品牌，位於市區台灣大道旁，方便許多無暇上山的消費者，就近在市區就可以品嚐到菇神的美食。

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