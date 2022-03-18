向校園霸凌說NO　高市府跨局處合作全面防制

高雄市政府自去年(110年)全面啟動防制校園霸凌作為，建立多元申訴管道，大幅提高校園師生反霸凌意識；中山大學教授陳以亨說，市府採取跨局處合作審查處理校園霸凌事件，讓調查結果更具客觀性，導正校園對霸凌採取更積極的作為，鼓勵全市一起向校園霸凌說NO。
中山大學陳以亨教授說，當家長從孩子口中得知被同學欺負，第一時間一定是反映給導師或學校行政單位，惟對於學校處理方式存有疑慮，如未妥善處理，可能導致被霸凌的學生遭致更嚴重的傷害，影響一輩子的身心發展。市府這次積極推動的跨局處審查機制，為求專業性與衡平性，小組成員集結醫療、法政與相關領域之專家學者，並共同就霸凌案件相關人員逐一進行訪談與調查，讓調查結果更具客觀性。陳以亨教授強調，在制度運作的同時，市府單位也應審慎檢視現有制度進行滾動式修正，從而精進各項決策與處理流程，讓反霸凌意識扎根與深植校園中。
高雄市家長教育志工協會名譽理事長任雅君指出，當霸凌事件發生時，往往因為調查不切實或調查人員未具專業背景，導致無法順利幫家長和孩子解決問題，家長求助無門的狀況下，演變成告上法院、投訴教育局或媒體的情形。市府目前機制引入專業調查人員，獨立運作的審查機制，讓被霸凌與行為偏差的學生，都可以獲得必要的協助。也由於調查人員不是主任、老師，許多家長反映在調查過程中，學生更可以放心說出自己所遭遇到的事情，勇敢堅定可以有效遏止霸凌行為。
高雄市自去(110)年起全面防制校園霸凌，建立「獨立霸凌申訴與跨局處防制霸凌審查」機制，市民可透過1999、反霸凌專線、反霸凌專案信箱等多元管道申訴，採全面受理，並由市府層級進行跨局處合作，府級委員進行調查，進行專案管制，以防止校園霸凌事件發生。
高雄市教育局表示，建構府級層級督導與委員機制，顯示高雄市積極推動校園反霸凌的決心與用心，以嚴謹把關態度防制校園霸凌行為的發生。也因為積極落實推行「多元管道不漏接」、「全面受理」，使得校園師生反霸凌意識受到鼓勵，讓疑似通報件數成長，惟也反映校園對霸凌認知提升與了解，發生前不再漠視，預防與降低霸凌事件的發生。