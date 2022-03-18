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美台升息、不確定因素解除　台股本週彈升逾1%

▲戰爭、升息牽動本週台股走勢，今（18）日台股小漲8.3點，漲幅0.05%，指數收在17456.52點，而本週台股自低檔反彈，全週上漲191.78點，週線漲幅1.11%。（圖／NOWnews資料照片）
▲戰爭、升息牽動本週台股走勢，今（18）日台股小漲8.3點，漲幅0.05%，指數收在17456.52點，而本週台股自低檔反彈，全週上漲191.78點，週線漲幅1.11%。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-03-18 18:25:59

戰爭、升息牽動本週台股走勢，今（18）日台股小漲8.3點，漲幅0.05%，指數收在17456.52點，而本週台股自低檔反彈，全週上漲191.78點，週線漲幅1.11%，週K線再度拉出下引線，平均日均量3712.74億元。法人指出，聯準會的升息決議在市場預期之內，隨著不確定性消除，有利於台股多頭信心回溫。

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三大法人動向方面，由於國際情勢不穩定，本週又受到FOMC會議影響，外資再度自台股提款，本週賣超台股393.49億元，已經連續5週自台股提款，自營商也與外資同陣線，賣超台股74.23億元，惟金額較前一週縮減，僅有投信法人依舊力挺台股，本週再度加碼買超55.89億元，連續9週力挺台股，累計連續買超台股天數已長達33天，期間買超金額累積達839.47億元，本週三大法人合計賣超台股411.83億元。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，聯準會的升息決議與整體方向在市場預期之內，隨著不確定性消除，有利於台股多頭信心回溫，至於本次FOMC會議對於縮表的著墨不多，市場多認為最快有具體規畫的時間將在5月份的會議釋出，雖然今年縮表與升息同步進行，但從第一季市場快速修正來看已反映此一不確定性，反而美國正式啟動升息，台灣也宣布升息之後，不確定因素塵埃落定，台股多頭有望加速。

另外，台灣、美國相繼宣布升息有利於金融類股走勢，葉獻文分析，根據統計，在殖利率上升階段，金融股與殖利率的相關係數高達0.8，升息除了對於金融股獲利具有挹注之效，外資在金融股的投資比重也明顯自今年1月起持續上升。

至於外資動向，葉獻文表示，累積今年來外資賣超台股金額已經來到4787.24億元，超越去年全年度賣超4540.07億元，不過台股表現在全球主要股市中仍相對穩健，且台股企業獲利成長趨勢未變，在半導體產業的關鍵地位更是無可取代，研判外資賣超台股除了調節權重之外，也考量美國進入升息循環，資金回流，而非看壞台股基本面。

葉獻文說明，升息反映景氣成長，隨著疫情逐漸降溫，檢視全球終端消費動能仍有熱度，再加上持續吃緊的貨運需求，迫使全球提升5%的商品庫存需求，推升台灣2月外銷出口連續20個月正成長，並創下史上最強2月出口額。立基於新興科技應用需求持續高漲的趨勢，不僅全年航運量能將因消費動能續強而持續吃緊，晶圓代工供應鏈與零組件等產業，亦將直接受惠需求面維持高水位，而使企業的價格強勢主導力獲得延展。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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