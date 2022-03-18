美台升息、不確定因素解除　台股本週彈升逾1%

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PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，聯準會的升息決議與整體方向在市場預期之內，隨著不確定性消除，有利於台股多頭信心回溫，至於本次FOMC會議對於縮表的著墨不多，市場多認為最快有具體規畫的時間將在5月份的會議釋出，雖然今年縮表與升息同步進行，但從第一季市場快速修正來看已反映此一不確定性，反而美國正式啟動升息，台灣也宣布升息之後，不確定因素塵埃落定，台股多頭有望加速。
另外，台灣、美國相繼宣布升息有利於金融類股走勢，葉獻文分析，根據統計，在殖利率上升階段，金融股與殖利率的相關係數高達0.8，升息除了對於金融股獲利具有挹注之效，外資在金融股的投資比重也明顯自今年1月起持續上升。
至於外資動向，葉獻文表示，累積今年來外資賣超台股金額已經來到4787.24億元，超越去年全年度賣超4540.07億元，不過台股表現在全球主要股市中仍相對穩健，且台股企業獲利成長趨勢未變，在半導體產業的關鍵地位更是無可取代，研判外資賣超台股除了調節權重之外，也考量美國進入升息循環，資金回流，而非看壞台股基本面。
葉獻文說明，升息反映景氣成長，隨著疫情逐漸降溫，檢視全球終端消費動能仍有熱度，再加上持續吃緊的貨運需求，迫使全球提升5%的商品庫存需求，推升台灣2月外銷出口連續20個月正成長，並創下史上最強2月出口額。立基於新興科技應用需求持續高漲的趨勢，不僅全年航運量能將因消費動能續強而持續吃緊，晶圓代工供應鏈與零組件等產業，亦將直接受惠需求面維持高水位，而使企業的價格強勢主導力獲得延展。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。