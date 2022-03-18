凍結26億沒在怕！張庭超狂身分曝光 網友驚：還沒進監獄
張庭、林瑞陽經營微商有成，累積千億身家，去年因為賣美容產品涉及傳銷，被大陸凍結6億（約台幣26億元）的資產，微博、抖音帳號一度被禁言，不過張庭夫婦並未被列劣跡藝人，近兩個月甚至重起爐灶，前後砸7000萬人民幣（約台幣3億元），成立3間新公司，張庭掛名執行董事和監事，引起大陸網友的反感。
張庭在大陸「女富豪」形象鮮明，有次她帶電視節目團隊參觀自己在上海占地500坪的8億豪宅，華麗的裝潢走巴洛克風格，還有空中花園可以種菜，很多人第一次來都會迷路。而她最知名的一樁炫富事蹟，就是砸17億人民幣（約台幣76億元）買下黃浦江一棟高達10多層的大樓，還把其中一層樓送給閨密、金馬影帝徐崢的太太陶虹。
實力雄厚的張庭夫婦，被員工踢爆以傳銷手法吸金，一度低調隱匿行跡，不過網路上卻能查出，夫婦倆上月以資金額3000萬人民幣註冊了上海一生二科技有限公司，日前又各花2000萬人民幣註冊上海擎天品牌管理公司、上海淘不庭實業有限公司，業務內容從電視劇製作到銷售化妝品無所不包，大陸網友傻眼表示「他們搞傳銷還沒進監獄去嗎」、「發生那麼多事居然還沒事」、「怎麼又出來洗腦撈錢了呢」。