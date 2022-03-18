上班忙到吃泡麵！她忽略「1細節」崩潰 全場嘆：會超噁
現代人常常忙於工作，當休息時間不多時，省時方便的泡麵也成為唯一救星。不過就有女網友上班太忙，午餐準備泡麵卻忽略了「1細節」，讓她相當崩潰，隨後也有過來人分享解決方法。
原PO在臉書《爆怨公社》上發文訴苦「今天工作比較多勞力活，休息時間也不多，好不容易等到放飯時間，飢腸轆轆的我急忙泡好泡麵，但結果等3分鐘準備吃，才發現飲水機的熱水出來是溫的」。
原PO看著眼前這碗沒泡開的麵，也忍不住大爆粗口。不少有相似遭遇的苦主紛紛安慰「這真的很慘，溫水泡出來麵體很噁心」、「我上次也倒了冷水....然後我完全沒發現」、「前天晚上我也泡了一碗冷泡麵，但是在離島物資缺乏，還是吞了」、「以前也這樣過，結果醬包也無法融化，上面浮了很厚的油…我只好忍痛倒掉直接買現成的午餐」。
不過也有過來人分享解決辦法「看還有沒碗裝，把麵夾過去熱水泡熟在把麵夾回湯裡」、「水溫不夠，其實等久一點就好，只是味道真的就不好了」、「醬料先不要放，先沖麵，開蓋再放比較好吃，這樣還能避免你的情況發生」、「當過兵的都知道，泡麵其實不用加熱水，加冰水也是能泡軟，就差在調味包化不開而已」。（編輯：潘毅）