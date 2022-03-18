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HBL／奪冠後下一步怎麼走？陳將双坦言「想去念大學」

▲光復高中陳將双。（圖／高中體總提供）
▲光復高中陳將双。（圖／高中體總提供）

記者黃建霖／新竹報導

2022-03-18 19:35:07

被譽為「最強高中生」的光復高中控衛陳將双，在畢業之後會怎麼選擇未來的下一步呢？近期在上《肯尼NOW星球》節目時，他首次表態自己想要念大學，去體驗一下不一樣的人生經驗。

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陳將双今年在HBL幾乎就是獨一檔的存在，無論是球技、心態、還是對場上節奏的把控，都已經超過同年級球員不少。外界也好奇他會選擇留在國內念大學、再次出國留學、還是直接挑戰職業聯賽。

光復主帥陳定杰表示，自己尊重陳將双和他家人討論後的選擇，當然自己也會從旁提供意見，但也說：「如果我是他爸爸的話，會要他先去念一、兩年的大學，可能之後世大運時，也能先去國家隊磨練一下。然後再慢慢地去一些更高等級的賽事。這都是人生必經過程，有時候跳太高，摔得會更重。」

而陳將双自己也是更傾向去念大學，「可能在這個階段會遇到一些不同的朋友，對出社會也有幫助；學到更多我沒學過的東西，選擇自己喜歡的科系；在我要退休的時候，或許可以把這時學過的東西拿出來創作，甚至變成吃飯的東西。所以我覺得大學這個目標，自己是會想要去挑戰看看。」

「因為大學也是要上課嘛，時間上的分配，這方面都是要自己去安排。」陳將双也點出如何在沒人要求的情況下，自律的做好該做的，將是未來重要的功課，「練球時間可能不會像高中一樣那麼長，但我要怎麼去保持，都是之後要去學習的課題。到了職業賽場上，不可能像現在一樣有教練一直在盯著我們。這是很現實的東西，所以我想去(大學)體會看看。」

此前陳定杰有透露，若陳將双去念大學的話，幾乎肯定就是政治大學和世新大學二選一。因此在未來目標比較明確的情況下，或許未來有機會看到他披上這兩間學校的球衣。


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