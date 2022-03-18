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跟進央行升息！公股行庫調高存款利率　房貸利率將跟著升

▲中央銀行升息1碼，公股行庫跟進3月21日起調高存款利率，1年期期定儲及定存年息都站上1%以上。由於房貸多採指數型房貸跟著著大型行庫定儲利率走，因此房貸利率也會跟著連動，就看是季調是月調，不一定馬上就會反映。（圖／NOWnews資料照片）
▲中央銀行升息1碼，公股行庫跟進3月21日起調高存款利率，1年期期定儲及定存年息都站上1%以上。由於房貸多採指數型房貸跟著著大型行庫定儲利率走，因此房貸利率也會跟著連動，就看是季調是月調，不一定馬上就會反映。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真/台北報導

2022-03-18 20:32:322022-03-18 20:35:55

中央銀行宣布升息1碼，即0.25個百分點，國內包括台灣銀行、合庫銀行、第一銀行、土地銀行、彰化銀行等公股行庫也陸續宣布，自下周一（3月21日）調高存款利率，調整幅度0.06至0.30個百分點，其中1年期定存及定儲機動利率調整後，年息都有1%以上，預料民營銀行下周也會陸續跟進。由於目前大部分房貸都是指數型房貸，指標利率採多家大型行庫定儲利率平均值再加減碼，因此調高存款利率後，房貸利率勢必也會跟著調整，只是有的是季調，有的是月調，就看房貸行調整時間而定，房貸利率不一定馬上就會調高。

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台銀今（18）日率先宣布，為配合中央銀行貨幣政策，並反映當前市場利率走勢，經衡酌市場競爭及資金狀況，將自3月21日起，調升新台幣各天期一般存款及500元以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調整幅度0.06至0.30個百分點，並調升活期性存款利率，調整幅度0.01至0.10個百分點，調整後定存及定儲一年期利率都有1%以上，其中1年期定儲機率利率1.09%，2年期1.125%、3年期1.155%；1年期定存機1.065%、2年期1.1%、3年期1.115%。以定儲1年期新台幣100萬元來說，每年利息提高可增加約2500元。

合庫銀行活期存款的一般及大額均調升0.04個百分點；活期儲蓄存款的一般、大額均調升0.1個百分點、媒體薪資轉帳戶調升0.01個百分點。另外，一般定存的機動利率的1個月期至3年期各期別均調升0.25個百分點，一般定儲1年期至3年期各期別均調升0.25個百分點，調升後1年期定儲1.09%、2年期1.1%、3年期1.115%。在固定利率部分，一般定存1個月期至8個月期各期別均調升0.25個百分點，9個月期調升0.27個百分點，10個月期至1年期各期別均調升0.28個百分點，1期定存調後為1.035%，2年期調升0.27個百分點為1.035%，3年期調升0.28個百分點為1.055%。

至於合庫銀行一般定儲存款1年期調升0.29個百分點，調後為1.07%，2年期調升0.285個百分點為1.075%，3年期調升0.3個百分點為1.105%。大額定存1個月期至3年期各期別機動及固定利率均調升0.05個百分點，大額定儲存款1年期至3年期各期別機動及固定利率均調升0.05個百分點。

一銀存款利率調整幅度則介於0.03至0.25個百分點間，其中1年期定存機動利率調整後為1.065%、2年及3年期1.09%；1年期定儲機動利率調後為1.09%、2年及3年則為1.27%。

不過，由於目前大部分房貸都是指數型房貸，指數型房貸指標利率採多家大型行庫定儲利率平均值，而且有的是季調，有的是月調，在各行庫調升存款利率後，就看各家指標利率調整時間房貸利率也會跟著調高。至於政策貸款款則通常鎖定中華郵政存款利率，因此待中華郵政升息後，才會調整。

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