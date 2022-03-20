Ella《野夏天》中毒太深　殺青戲即興演出淚崩

Ella（陳嘉樺）在新電影《野夏天》挑戰演出內心糾結的記者吳又立，太過入戲一度陷在其中，拍殺青戲時，應導演要求沒有台詞的即興演出，忽然吳又立上身的侃侃而談心中話，現場情緒失控大淚崩，直到下戲後都無法平復情緒！





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▲Ella在《野夏天》裡太入戲，一度哭到淚崩。（圖／群石國際提供）

因為疫情延宕，《野夏天》相隔3年推出，將於3月25日上映，敘述記者貼身跟訪一群跑隊少年的心路歷程，劇情起伏轉折，熱血與淚水交織，緊扣人心，同時新作也入選第19屆美國奧克蘭國際電影節。Ella日前為電影歌曲《沙粒》進錄音室演唱，原以為已經擺脫了劇中人物，怎料演唱新歌情緒再次糾結，笑嘆真的中了魔！





提到新作，Ella詮釋的女記者為追求成功，深陷人性的糾結陰暗面，顛覆過往陽光歡樂的形象，坦言曾一度無法接受戲中個性如此陰沉的女生，心情久久無法釋懷，但後來試著去融入，開始了解與接受，「那段期間我經常跟劇中的吳又立對話，好像她真實的存在著呢！」





▲Ella為電影歌曲《沙粒》進錄音室演唱，情緒再次糾結。（圖／群石國際提供）

再次重回吳又立的心情，Ella捨棄濃郁而改以雲淡風輕的演唱詮釋《沙粒》，她表示在家練唱時，心情都很平靜，沒想到一進錄音室，再度與睽違3年的吳又立對話，還是很有感覺，她建議大家身處逆境時可以聽這首歌自我療癒，多愛自己一些，沒有過不去的難關，Ella也分享一路走來順境多過逆境，當心情低落時，總會想到當你想做一件事情是無人能擋的，就看自己的決心，不好的時候更要擁抱自己，希望大家聽了新歌《沙粒》都能勇敢面對逆境！



