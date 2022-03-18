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女星曾發「完事床照」放閃老公　男生被爆外遇早有私生子

▲劉濤（左）跟老公曾上傳親密照放閃，近日被爆離婚，女方已出面否認。（圖／劉濤、學生王珂微博）
▲劉濤（左）跟老公曾上傳親密照放閃，近日被爆離婚，女方已出面否認。（圖／劉濤、學生王珂微博）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-03-18 22:00:00

43歲大陸女星劉濤與「京城四少」之一的商人王珂於2007年閃婚，兩人育有一對兒女，但婚後3年王珂投資失利破產，劉濤陪夫面對債務不離不棄，2015年甚至發出「親密完事照」放閃，豈料網友近日就爆料王珂出軌，劉濤心死決定離婚，但劉濤工作室出面澄清，表示會對惡意謠言採法律途徑應對。

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▲網路流傳劉濤跟老公離婚謠言。（圖／微博）
▲網路流傳劉濤跟老公離婚謠言。（圖／微博）
一名「扒圈王子」網友爆料：「近日圈內知情人士爆出一個驚天大瓜，就是娛樂圈有一對明星即將宣布離婚，而且離婚的原因還是男方出軌，並且和外面的情人生下一個孩子，女方得知後實在忍無可忍，只能選擇結束這段婚因，這個人就是知名女星劉濤。」

該謠言傳得沸沸揚揚，劉濤工作室出面澄清，「近日本工作室發現『扒圈王子』、『橘子聊娛樂』、『Talk好先生』等主體於多平台製造散播關於劉濤女士的不實訊息，引導並影射劉濤女士及其家人。上述不實訊息一經發出，即引起廣泛傳播，程度惡劣，後果嚴重。本工作室為遏制謠言進一步發酵」。

劉濤工作室嚴正聲明如下：

一、本工作室強烈譴責相關主體製造並發布嚴重背離事實的虛假消息，在清朗系列專項行動的大環境下，仍公然違背相關法規，有計劃有組織的造謠傳謠，撥亂網路秩序，汙染網路環境，其行為已嚴重影響劉濤女士及其家人的工作和生活。

二、針上述情況，本工作室已全權委託律師處理，現已完成取證工作，稍後將對上述具有嚴重侵權情節的主體，以及繼續侵權的帳號進行包括並不限於向相關部門報案、提起訴訟等相關法律手段追責到底，以正視聽。正告相關主體即刻刪撤嚴重涉嫌侵犯劉濤女士及其家人的不實信息，停止製造、傳播、發酵虛假消息。

謠言止於智者，網路不是法外之地，疫情當前，大局為重。希望廣大網友不要做網路謠言的製造者和傳播者，不得實施侵犯他人合法權益的行為，否則，必將因己方之行為而承擔相應的法律責任。我們應響應國家號召，容觀、理性地發表言論，做網路空間文明參與者，不信謠、不傳謠、不造謠，共同維護綠色、健康、清朗的網絡空間。

▲劉濤否認離婚謠言。（圖／劉濤工作室微博）
▲劉濤否認離婚謠言。（圖／劉濤工作室微博）

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