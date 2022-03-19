全家仙女紅茶買1送1 網求店員別沖泡：「這樣喝」才正點
全家超商今（19）明兩天仙女紅茶買一送一，單筆消費1杯就送兌換券，下周能於原店免費兌換1杯。充滿古早味的仙女紅茶，2019年推出至今人氣不減，還有網友分享「隱藏喝法」，竟是要求店員別沖泡，就能一次存起來在家慢慢享受。
全家仙女紅茶是和有百年歷史的台灣農林合作，推出多年來在市場頗受好評，關鍵原因就在於「一顆冰磚」，全家當時創超商通路首例，將茶葉沖泡出來的茶汁，以快速冷凍技術製成「冰萃茶磚」，鎖住茶香和紅艷湯色，這樣店員只要用熱水沖泡，靠冰磚就能還原紅茶本味。
全家限時3月19日、20日兩天，再度推出仙女紅茶買一送一，單筆消費1杯就送兌換券，可於3月21日至3月24日在原店兌換第2杯。懂喝的網友在批踢踢分享「隱藏喝法」，那就是千萬別讓店員沖泡，只買茶磚的做法引起眾人好奇。
超商版網友發文分享，請店員刷仙女紅茶結帳但不沖泡，冰塊包也不用帶走，「直接買10顆茶磚回家，下禮拜再領另外10顆，自己泡加鮮奶非常好喝」。
扣掉3元自備杯優惠後，若趁活動買等於2杯32元，平均單杯16元。
帶回家的茶磚怎麼沖泡，原PO建議若是家裡有微波爐，把茶磚倒入可微波容器，加入450ml溫水或熱水，再微波至想要的溫度即可。如果打算添加鮮奶，熱水可改為350~400ml，其餘用鮮奶代替。只買茶磚的方式讓不少人訝異，不過也有其他人這樣做：「居家辦公時囤了好多柳橙青的茶磚，不出門也能喝很方便」。