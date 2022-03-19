升息啟動、部分雜音降溫　消費終端需求關係台股走勢

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從總經面來看，安聯投信台股團隊表示，美國庫存數字已經連續18個月創新高，接下來，零售銷售數字能否持續兩位數成長，攸關會不會有庫存調整的到來；高漲的能源價格是否影響消費動能，這些都需觀察終端需求變化來動態調整。因此來回整理的盤勢，可能就是接下來的狀況。
針對聯準會正式啟動升息循環，安聯投信台股團隊表示，股市過往都隨升息腳步一起往上走，但不同的是這次搭配縮表一起做，未來升息議題的關鍵影響應該是縮表的速度，畢竟縮表的部分，市場目前沒有共識，未來對於資金面可能的影響，需要留意。
在國際情勢上，安聯投信台股團隊表示，烏俄戰爭的不確定性基本已大致反應在股市的走勢。但高漲的能源價格能否回落？因為這是個影響需求跟供給成本的兩面刃，後續仍有待觀察。再從中國基本近期釋出訊息來看，亦意味股市跟房市應為處於綠燈放行狀態，有助於穩定市場信心。
回到基本面，安聯投信台股團隊表示，關注方向主要在於庫存調整會不會出現。目前有跡象顯示，上游半導體訂單排隊隊伍似有縮短跡象，但各產品狀況不同，不過，車用跟功率半導體產品還有缺貨，伺服器需求仍佳，部分成熟製程則需要留意。在投資面，迄今多數股價其實已經陸續下修反映這些雜音。
在看好題材上，安聯投信台股團隊表示，長期我們仍以長期的成長趨勢、ASIC、IP、伺服器需求，以及車用半導體作為核心投資，搭配高殖利率、價值型股票作為投資重心。
至於在資金面的變化，安聯投信台股團隊表示，資金面的負面因子，目前就是縮表一事，這是站在總經角度來看。對於國內市場外資法人進出狀況，年初迄今仍是持續賣超，但其實外資這兩年都是賣超台股， 近期更因地緣政治風險讓ADR與台股溢價差消失，雖然看起來是負向因子，但當地緣政治風險減弱時，或許反而有機會帶回買盤。