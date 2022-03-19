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升息啟動、部分雜音降溫　消費終端需求關係台股走勢

▲法人指出，近期高漲的能源價格是否影響消費動能，是否影響終端需求值得關注，因此來回整理的盤勢，可能就是接下來的狀況。 尤其美國縮表的部分，市場目前沒有共識，未來對於資金面可能的影響，需要留意。（圖／NOWnews資料照）
▲法人指出，近期高漲的能源價格是否影響消費動能，是否影響終端需求值得關注，因此來回整理的盤勢，可能就是接下來的狀況。 尤其美國縮表的部分，市場目前沒有共識，未來對於資金面可能的影響，需要留意。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎/台北報導

2022-03-19 09:33:55

台股昨（18）日處於震盪整理走勢，不過受到美國聯準會正式啟動升息循環的提振下，金融股表現相對穩健、為大盤提供支撐，電子股則是漲跌互見，終場以小漲 8 點，收在 17456.52 點，成交值 3646.91 億元。台股周線翻紅。法人指出，近期高漲的能源價格是否影響消費動能，是否影響終端需求值得關注，因此來回整理的盤勢，可能就是接下來的狀況。 尤其美國縮表的部分，市場目前沒有共識，未來對於資金面可能的影響，需要留意。

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針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，從中國開始釋放支持市場訊息、油價不再反映俄烏戰爭，以及美國聯準會正式啟動升息循環後，全球市場開始陸續反彈。根據統計，過去五個交易日，S&P反彈接近5%、Nasdaq達到6%，台股則以跌深的電子上游IC製造、太陽能，以及金控表現相對較佳。

從總經面來看，安聯投信台股團隊表示，美國庫存數字已經連續18個月創新高，接下來，零售銷售數字能否持續兩位數成長，攸關會不會有庫存調整的到來；高漲的能源價格是否影響消費動能，這些都需觀察終端需求變化來動態調整。因此來回整理的盤勢，可能就是接下來的狀況。

針對聯準會正式啟動升息循環，安聯投信台股團隊表示，股市過往都隨升息腳步一起往上走，但不同的是這次搭配縮表一起做，未來升息議題的關鍵影響應該是縮表的速度，畢竟縮表的部分，市場目前沒有共識，未來對於資金面可能的影響，需要留意。

在國際情勢上，安聯投信台股團隊表示，烏俄戰爭的不確定性基本已大致反應在股市的走勢。但高漲的能源價格能否回落？因為這是個影響需求跟供給成本的兩面刃，後續仍有待觀察。再從中國基本近期釋出訊息來看，亦意味股市跟房市應為處於綠燈放行狀態，有助於穩定市場信心。

回到基本面，安聯投信台股團隊表示，關注方向主要在於庫存調整會不會出現。目前有跡象顯示，上游半導體訂單排隊隊伍似有縮短跡象，但各產品狀況不同，不過，車用跟功率半導體產品還有缺貨，伺服器需求仍佳，部分成熟製程則需要留意。在投資面，迄今多數股價其實已經陸續下修反映這些雜音。

在看好題材上，安聯投信台股團隊表示，長期我們仍以長期的成長趨勢、ASIC、IP、伺服器需求，以及車用半導體作為核心投資，搭配高殖利率、價值型股票作為投資重心。

至於在資金面的變化，安聯投信台股團隊表示，資金面的負面因子，目前就是縮表一事，這是站在總經角度來看。對於國內市場外資法人進出狀況，年初迄今仍是持續賣超，但其實外資這兩年都是賣超台股， 近期更因地緣政治風險讓ADR與台股溢價差消失，雖然看起來是負向因子，但當地緣政治風險減弱時，或許反而有機會帶回買盤。

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