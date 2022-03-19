5萬人透過同舟計畫回國民黨　其中還有偏綠年輕人

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同舟伙伴的成份很多是來自年輕新血注入。27歲的林子平原本是立場偏綠的年輕學子，自己創業慢慢體悟到「生活即政治」，林子平也發覺近年來政治風向雖然一面倒，但執政的民進黨任意妄為、言而無信的作為越來越嚴重，屢屢被網友挖出言行打臉；直到去年高端疫苗事件與各項公投議題，更深刻體會許多社會問題不見民進黨如當初承諾的改善，甚至反民意而行，讓他萌生「台灣應該要有一個強而有力的在野黨監督政府」，才能讓執政黨正視一般人的民意，因此，林子平參加國民黨「同舟計畫」而入黨，希望為監督的聲音增添力量。
目前仍在大學就讀、年僅22歲的林育妤，課餘時間會參加黨部舉辦的活動，令她印象深刻的是一場「反毒」活動，透過反毒宣導，讓年青人了解毒品的危害與正確的毒品常識，她發現原來政黨不只是喊凍蒜的選舉活動，她認為政黨的價值不僅是爭取選票而已，而是透過政黨影響力引導社會注入更多正面的力量，她希望與國民黨一起讓我們的社會變得更好。
單親家庭長大，還是高職學生的李家宇，從小就跟隨擔任朴子市黨部小組長的父親參加黨務活動，協助散發提名候選人的文宣傳單，跑過大小造勢場合，因為這樣的機會，他能親身體會國民黨為鄉里做了很多建設，提出很多好的政策；他父親常說，以前黨部的工作很多，急難救助、代書服務都有，村裡有好多長輩都曾向黨部求助。這次參與「同舟計畫」加入國民黨，李家宇希望從接觸國民黨、認同國民黨之後，進一步進入國民黨，一起為國家做事、為家鄉貢獻。
32歲的餐車負責人宋仁豪，因緣際會之下，看到一名年輕人穿著國民黨的飛行外套站在雲林街邊，不斷地呼籲鄉親們抵制萊豬進口，宋仁豪認為居然有青年人不怕詆毀霸權，站在街頭訴說自己心裡面想做的事情，也讓他發現原來國民黨還是有年輕人願意為了理念不斷努力。受到這位年輕人的邀請，宋仁豪不但一同參與宣揚食安公投的理念，也透過「同舟計畫」加入國民黨，讓他在為國家、社會盡一份心力的道路上並不孤單，他期許自己能為理想付出行動，更期盼國民黨持續栽培青年站出來，為社會的未來做努力。
國民黨強調，幾位年輕朋友選擇透過同舟計畫加入國民黨的初衷，只是逾五萬名同舟伙伴的一部分，大家「選擇國民黨」的想法雖有不同，但有共同的體認，就是民進黨執政之下，無法給人民安心、穩定的生活，物價高漲、低薪無解、食安破口等，民進黨選前說一套、選後做一套，人民已經難以忍受；當前之際，大家選擇以實際行動，一起給國民黨監督的力量，共同努力讓國家的發展更進步、人民的生活更穩定。