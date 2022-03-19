肉食女福原愛搭訕不倫男　酒吧傳情被讚「這招高明」  

日本桌球好手福原愛去年和已婚橫濱男爆發不倫戀，結束和江宏傑5年婚姻，她當時強調僅是朋友，如今各自離婚後交往，似乎有意再婚，家庭、事業再現曙光，不過對方前妻可不像江宏傑一樣忍氣吞聲，主動踢爆福原愛明明是婚內出軌，還要偽裝粉紅知己，並曝光她寫的4封情書，以及搭訕前夫的過程，讓福原愛被媒體認證「肉食女」！





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▲福原愛擔任WTT世界乒聯日本區總經理，事業不受離婚影響。（圖／翻攝WTT世界乒聯微博）

從3歲就開始打桌球，福原愛在日本是家喻戶曉的桌球高手，不過外表清純可愛的她，卻被日本節目報導過是所謂的肉食女，會主動追求異性，奧運比賽期間同房選手說她「每天晚上都不回房間」，可能是因運動員需要消耗體力，特殊需求較強烈。





據《週刊女性》報導，福原愛和橫濱男相差5歲，認識已有6、7年，聲稱是在朋友聚會上認識的，但該男前妻卻否認此說法，爆料其實是橫濱男學生時期在酒吧裡打工，福原愛去喝酒時主動搭訕他，把手機號碼寫在酒杯的杯墊上，向男方示好，當時橫濱男與前妻熱烈交往中，還和女友炫耀此事，和福原愛沒有進展到下一步。





▲江宏傑（左）、福原愛的甜蜜婚姻已成過去。（圖／翻攝自江宏傑臉書）

日媒認為，福原愛搭訕招數不差，以手寫筆跡容易打動對方，只是當時知名度很高的她，會在酒吧裡隨意搭訕男人，主動程度頗讓人意外。而該新聞曝光後，福原愛工作行程不受影響，還在微博發文：「每天要學習的東西太多了！24個小時根本不夠，好想變成孫悟空，變出來很多很多的我，來幫忙我自己」，以擅長的撒嬌方式向中國粉絲拉近距離，獲得不少加油鼓勵。



