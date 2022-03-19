蒲亭讚俄軍英勇演說轉播突中斷　克宮稱技術故障

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蒲亭走下講台時，這座可容納8萬人的魯茲尼基（Luzhniki）體育館內，有數以千計觀眾揮舞著俄羅斯國旗。
俄羅斯新聞社（RIA）引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）所言報導，演說轉播中斷是伺服器故障造成。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，蒲亭在講台上說，俄羅斯「絕對會（在烏克蘭）實現我們所有計畫」；他身後的標語寫著「為了一個沒有納粹主義的世界」。
他說：「為了讓人們免於苦難、免於這場種族滅絕，這是我們在（烏東）頓巴斯（Donbas）地區和烏克蘭發動這場軍事行動的主要原因、動機和目的。」
雖然許多人逃離俄國，或在街頭抗議戰爭，且俄國日益被各國孤立，蒲亭仍堅稱，現在是長期以來全國最為團結的時刻。
蒲亭對群眾說：「最好的證明，就是本國男孩們在這場行動中奮戰的方式：在戰場上肩並肩、相互扶持，若有必要，會像兄弟一樣保護彼此，用自己的身體當彼此的擋箭牌。我們很久沒有這麼團結了。」
俄羅斯正處於緊張時刻，俄軍久攻不下烏克蘭首都基輔等主要城市，西方官員估計俄軍已折損數千人。
北大西洋公約組織（NATO）一名高層官員16日表示，美國和西方情報官員也觀察到俄國在替換部隊上出現困難，嚴重打擊士氣。
但在蒲亭的演說中看不到這樣的悲觀情緒。他向群眾表示：「這場行動的首日，碰巧也是我們一位傑出軍事領袖和聖徒鄂夏柯夫（Fyodor Ushakov）的冥誕，他在整個輝煌的軍事生涯裡沒有吞過一場敗仗。」
「他曾說，這些狂風暴雨將歸於俄羅斯的榮耀。當時如此，今日亦然，直到永遠！」
鄂夏柯夫生於1745年2月24日，曾任海軍指揮官及海軍上將，以戰無不勝為人所知，於2001年由俄羅斯正教會封聖。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110319