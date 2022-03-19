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供需面擔憂、油價連兩週收低　黃金具通膨避險題材受青睞

▲法人指出，若俄烏情勢持續朝緩和的方向進行，則避險需求也將逐漸消退，但黃金仍可能會繼續維持強勢一段時間，因為全球通膨壓力仍持續上升，具通膨避險題材的黃金仍可望持續受到青睞。（圖／記者顏真攝）
▲法人指出，若俄烏情勢持續朝緩和的方向進行，則避險需求也將逐漸消退，但黃金仍可能會繼續維持強勢一段時間，因為全球通膨壓力仍持續上升，具通膨避險題材的黃金仍可望持續受到青睞。（圖／記者顏真攝）

記者許家禎/台北報導

2022-03-19 12:10:32

俄烏戰事引發國際能源價格產生劇烈震盪，然而上一週（3/14當週）國際油價部分，俄烏戰事一度支撐油價重返每桶100美元價位之上，但美國解除對委國的石油制裁、利比亞也敦促OPEC+加快供應，都壓抑油價連兩週收低。展望新一週，法人指出仍得持續觀察俄烏情勢、伊朗核協議談判進展、OPEC+會議、原油供需狀況。至於黃金避險需求推升金價，若俄烏情勢持續朝緩和的方向進行，則避險需求也將逐漸消退，但黃金仍可能會繼續維持強勢一段時間，因為全球通膨壓力仍持續上升，具通膨避險題材的黃金仍可望持續受到青睞。

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媒體報導美國有意解除對於委內瑞拉石油的制裁，以委國石油填補俄烏戰爭造成的石油供應中斷，伊朗核談判有所進展，利比亞亦敦促OPEC+加快供應，另一方面中國因應疫情增溫而對深圳、吉林等地採取的封鎖措施則引發能源需求將受衝擊的擔憂，供給與需求面利空拖累油價下跌並一度跌破每桶100美元價位之下。

惟俄羅斯表示有關俄烏談判取得重大進展的報導是錯誤的，投資人權衡俄羅斯原油供應中斷風險，支撐油價跌幅收斂重返每桶100美元價位之上，總計西德州近月原油期貨價格週線下跌5.81%。此外美國能源資訊局(EIA)數據顯示，截至3/11為止一週，美國原油庫存在連續兩週減少後增加430萬桶，增加幅度甚於市場預期，汽油與蒸餾油庫存則分別減少360萬桶與增加30萬桶。

基本金屬價格則是漲跌互見，倫敦金屬交易所三個月期銅價格上漲0.58%、鋁價下跌2.83%，倫敦金屬交易所重啟鎳合約交易，鎳價下挫，總計CRB商品價格指數週線下跌1.48%。

中國多地宣布封城、美國尋求解除對委內瑞拉原油制裁而使油價回落，加上俄烏持續和平談判、Fed預計年內將再升息6碼且將在5月啟動縮表，多重因素打擊黃金表現，黃金期貨價格近週下跌2.86%至1943.2美元/盎司，富時黃金礦脈指數近週下跌3.08%。

展望新一週，富蘭克林證券投顧表示，短期油價走勢高度震盪，評估地緣政治風險降溫前油價上行壓力仍緊繃，反之若俄烏情勢改善將對油價帶來回檔壓力，短期也得關注伊朗核協議談判能否順利達成以及3/31 OPEC+例行性會議針對產量政策決議。

中期而言供需緊繃的基本面將提供油價維持高檔的支撐，全球原油需求強韌，但天然資源開採投資的缺乏將導致商品價格處於高檔水準的週期延長，OPEC+多數國家原油產量未能達到目標即是缺乏基礎建設投資所致，國際能源署即指出，全球原油市場未來兩個季度將面臨供應不足局面，而非先前預期的供應過剩狀況。

富蘭克林證券投顧表示，近日黃金跟隨油價同步回檔，但黃金走勢可能會持續受俄烏地緣政治局勢所牽動，若俄烏局再次升級惡化，黃金的避險需求將再次浮現，進而推升金價，而如果情勢持續朝緩和的方向進行，則避險需求也將逐漸消退，但黃金仍可能會繼續維持強勢一段時間，因為俄烏戰爭已導致大宗商品價格大幅上揚，包含美國、歐元區的通膨壓力仍將持續上升，具通膨避險題材的黃金仍可望持續受到青睞。

目前看來此一高通膨情勢可能會延續到2022年中旬，甚至到了2022年中下旬仍將維持在偏高的水位，有助持續支撐黃金，預計黃金在1900美元附近將有較強的支撐，1900美元價位也大約是2021年來巨大底部的頸線位置，投資人可在黃金回落至1900美元附近時分批承接布局。惟需留意的是，中長期來看，Fed、歐洲央行(ECB)等央行可能因高通膨而更積極的收緊貨幣政策，因此在央行放水力道減弱、利率抬升的宏觀環境下，黃金中長期前景仍存在回檔壓力。

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