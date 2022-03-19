快訊／國寶級演員顧寶明心肺衰竭過世　享壽71歲

舞台劇出身的國寶級演員顧寶明，近年因生病淡出螢光幕，今（19）日驚傳因腸胃道出血、導致心肺衰竭過世，享壽71歲，劇場人梁志民在臉書悼念這位前輩，並吐露他長久從事演員工作努力不懈的神態，讓自己深受感動，「謝謝你，寶哥，再無疾苦、一路好走！」

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▲資深演員顧寶明（左）和郎祖筠演出舞台劇《接送情》。（圖／資料照）

顧寶明3年多前出席朋友聚會時，因左手不時出現抖動，表情僵硬，健康亮起紅燈，加上推掉不少戲劇演出，一度傳出罹患帕金森氏症，他事後否認消息，坦言身體有點狀況，不至於這麼嚴重，堅持抱病站上舞台表演，憑藉中醫針灸治療，以及調整作息、運動恢復許多，臉書上還有他去年慶生聚餐照片，看起來氣色還不錯，如今驚傳噩耗，讓許多人感到扼腕。





梁志民在臉書發文證實顧寶明的死訊，也透露這位喜劇泰斗對演員工作一絲不苟，對於角色的背景、行為動機都研究得很透徹，才能詮釋得出色生動，上台時甚至台詞一字不漏，因為他認為演技不是靠浮誇表演，而是深入角色塑造，才能把戲演得好，甚至扮男扮女都無所謂，「他演《超級奶爸》，因為要接近孩子，不得不裝扮成一個六七十歲的老太太，唯妙唯肖的表演，讓他的好朋友金寶又是讚歎又是打趣說：『扮演女人真是一件光采的事，你可不可以穿著這個衣服，到我家幫忙哄小孩呢？』」





▲顧寶明不只在台灣演出，在大陸也有許多精彩表演。（圖／翻攝顧寶明臉書）

梁志民表示，2年前的舞台劇《接送情》因疫情因素，不得不採取梅花座，整場坐不到一半觀眾，當顧寶明謝幕的時候，現場觀眾激動的掌聲，不遜於任何一場滿場的演出，也許是天意，讓他錄下了寶哥在舞台上最後一場演出謝幕的身影，「這應該是上帝給我、和喜愛寶哥的朋友們，最珍貴的恩賜」。



