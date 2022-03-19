COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

梨山交通缺口靠幸福巴士　持續注入多元彈性在地服務

▲為了改善梨山地區交通，並導入在地化的服務，公路總局在去（2021）年與臺中市政府交通局共同合作，規劃幸福巴士2.0整合服務。圖為交通部次長陳彥伯搭乘幸福巴士。（圖／交通部）
▲為了改善梨山地區交通，並導入在地化的服務，公路總局在去（2021）年與臺中市政府交通局共同合作，規劃幸福巴士2.0整合服務。圖為交通部次長陳彥伯搭乘幸福巴士。（圖／交通部）

記者許家禎/台北報導

2022-03-19 14:58:02

為了改善梨山地區交通，並導入在地化的服務，公路總局在去（2021）年與臺中市政府交通局共同合作，規劃幸福巴士2.0整合服務。而截至今（2022）年3月中，已服務超過700人次。公路總局今（19）日指出，今年將持續推動幸福巴士2.0，希望為偏鄉注入更多元、彈性及在地化的運輸服務，讓偏鄉交通持續改善進步。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為了瞭解梨山地區幸福巴士試營運概況及相關營運環境與民行需求，今日交通部次長陳彥伯率公路總局、臺中市政府交通局、臺中區監理所及梨山社區發展協會等一行前往梨山地區部落訪視。

交通部公路總局表示，大梨山地區有梨山、松茂、新佳陽、環山四大部落，921地震後中橫公路中斷搶修中橫便道管制通行，不僅對外交通不便，部落之間公共運輸亦有服務缺口，無法深入到在地部落村里，影響民眾就醫、就學的便利性。

為了改善梨山地區交通，並導入在地化的服務，公路總局在去（2021）年與臺中市政府交通局共同合作，規劃幸福巴士2.0整合服務，相關服務已於今(111)年1月24日通車試營運，並由在地的社會團體─梨山社區發展協會及5名在地個人駕駛成立市區汽車客運業提供服務，至3月中已服務人次超過700人次，並滾動檢討營運模式當中。

陳彥伯在訪視過程特別提到，偏鄉幸福巴士是之前他擔任公路總局局長時非常重視的工作，同時也是部長施政重點政策之一，尤其偏鄉交通不比都會地區，多數運輸業者不願意經營，便需要善用在地資源及加強整合，所以之前交通部推動法規鬆綁，讓偏鄉可以由在地團體或個人合法來提供運輸服務，不僅安全上更有保障並可避免違規載客，也為偏鄉創造一些就業機會，創造多贏的局面。

今日除了訪視幸福巴士的營運環境及運作情形外，一行人也實際試乘營運車輛深入至新佳陽部落實地體會當地的交通困境，以及檢視幸福巴士的服務是否滿足需求，並向服務的駕駛及乘客致意及聽取意見，希望營運服務可以再精進提升。

另外公路總局陳文瑞局長也提到，為了實現交通正義及落實部長改善偏鄉交通的政策，今年將持續推動幸福巴士2.0，希望為偏鄉注入更多元、彈性及在地化的運輸服務，讓偏鄉交通持續改善進步。

公路總局表示，梨山幸福巴士固定路線服務方式為每日往返新佳陽、梨山、松茂、環山等四大部落，從上午8時30分至下午18時30分，每日8班次；彈性路線則為每日6時至19時提供預約乘車服務，民眾預約乘車可透過手機LINE APP或撥打預約專線。

王國材赴壯圍沙丘座談　業者盼鬆綁入境旅遊迎客

國際旅遊將開放？王國材：已請觀光業者準備好

負債上千億公司化穩虧？王國材揭台鐵「金雞母」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.15%18.85%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀