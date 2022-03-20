《俗女》小嘉玲抽高20公分　陳家逵公主抱秒腿軟

2022年恐怖鬼片《頭七》揭開台灣人最避諱談論的傳統喪葬文化。「小嘉玲」吳以涵此次和任家萱（Selina）共演母女再掀話題，陳家逵在片中飾演喪葬儀式法師，今（19日）齊聚分享電影拍攝過程，兩人其實都有演出《俗女養成記2》，但之前只在宣傳場合中遇到對方，這次終於在《頭七》共同演出，陳家逵笑說：「終於跨越時空對到戲。」
陳家逵在《俗女養成記2》劇的同志角色令觀眾印象深刻，此次在《頭七》又變身為邪門法師，持續展現百變演技，他表示為練習念咒比手印下足苦功，更透露自己成為第一個「公主抱」吳以涵的男演員。陳家逵笑曝，吳以涵正在成長發育期，從《俗女》到《頭七》已暴風抽高20公分，「我抱完真的有腿軟。」吳以涵則不好意思說，為了要給前輩抱，連晚餐都不敢吃，就怕增加對方負擔。
吳以涵主演鬼片做足保護工作，她表示：「身上一整天都帶著護身符、抹草（茉草）、紅紙，還有準備掛在脖子上的菩薩像。」被問最害怕的戲分，她印象深刻的是和納豆拍攝的靈堂棺木戲，雖然明知棺木中沒有遺體，還是被現場氣氛震懾，幸好拍攝時周圍人很多，才不覺得恐怖，只是在演技上也格外挑戰，因為她要詮釋鬼打牆的感覺，「現場搭了兩個靈堂，當時是一鏡到底，要和攝影師配合，又要顧及自己的面部表情，真的是沁萱（角色名）最難的一場戲。」
提到和納豆在片場的互動，吳以涵說，納豆對她很溫暖，在片場都會分享零食，她的電風扇沒電了，納豆就把他的讓出來，相當貼心。陳家逵也說，納豆真的是很有義氣、有愛心的人，有次颱風天摩托車倒下，壓斷了片場附近小貓的腿，他發起了募捐活動，納豆見狀直接掏出2萬元贊助，讓小貓能送醫順利救治。《頭七》4月1日全台上映。