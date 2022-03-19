苗栗26歲爸寶酒駕撞死老婦！肇逃又放火燒車、謊稱車被偷
苗栗縣苗栗市今（19）日清晨6時許，一名7旬老婦遭賓士車衝撞，送醫搶救仍宣告不治，肇事駕駛逃逸後，疑欲滅證竟放火燒車，並將車牌拔除，事後該車車主帶著兒子到警局，佯稱「車被偷開走」，但在警方訊問後終突破心防，坦承撞死人後肇逃、放火燒車，車牌則丟棄至附近的水圳與竹林內，酒測值0.64遭送辦。
一名77歲的劉姓老婦，今日清晨6時許經過南苗市場時，遭一輛賓士車快速衝撞，當場失去呼吸心跳，而肇事駕駛卻當場逃逸，路過民眾緊急報案，警消趕往現場將人送醫搶救，但仍傷重不治。
不過在車禍發生半小時後，有民眾通報在苗栗市新英才路一處驚見火燒車，車上沒有人、車牌被拔除，經查確認為肇事賓士車，且車主事後報警，向警方供稱兒子因喝醉，車被偷開走。
警方對此說法抱有存疑，直覺案情不單純，而該名26歲袁姓男子，也一再否認肇事逃逸，但警方經同仁提供情資得知，袁男在清晨5時曾在苗栗市某KTV內被盤查過，供詞也反覆質疑涉案重大，終於在證據確鑿下坦承犯案，並燒車試圖滅證，還摘除車牌丟至距離燒車現場約400公尺的水圳與竹林內，另酒測值達0.64。
警方訊後依公共危險罪、過失致死罪嫌將袁男移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：林莞茜）