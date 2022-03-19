買燒臘便當遇插隊怪客！他「1句回擊」對方哭了 網嗨翻
在購買東西時，免不得會面臨排隊的情境，可部分人卻不乖乖遵守禮儀，硬深深站進已經排好的隊伍中，令人傻眼。就有位網友在購買便當時遇到該情況，那人直直地走到他前面，向老闆大喊出自己想點的品項，雖被老闆勸回排隊隊伍，可該網友並不消氣，竟在下秒補上一句「神回應」，這下子讓那人傻愣當場。
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》發文，說明近期前往燒臘店購買便當，隊伍長長一排，算上自己是第五個，排隊期間他聽到老闆對內場大喊「蜜汁雞腿剩1哦！」，瞭解到目前該品項只剩最後一個，但因為自己想吃叉燒，於是仍點了兩份叉燒便當，可點餐同時有位大姐突然大跨步，直直站到他的面前，毫無愧意地點餐道「1個蜜汁雞腿和1個招牌飯！」
好在老闆並未允許這般行為，好言相勸這位大姐回到隊伍中，請她慢慢排隊，而老闆也順口再向原PO詢問一次「帥哥！你要什麼？」，他腦袋轉一圈後改了口「我…要…1個蜜汁雞腿和1個叉燒。」，插隊的大姐聽到立刻傻眼，哭喪著臉反問「你不是要2個叉燒嗎？」，可原PO並未理會她，最後在貼文附註「我好像變壞了…可是為什麼感覺很爽呢？聽說買到最後一個會好運一整天？」
該文章已發許多人的迴響，眾人回覆「舒坦….」、「這招好 （筆記）」、「幹的好，買完要出去前，再給大姐看一下便當」、「買個爽度（吃的不是雞腿 是爽感）」。 （編輯：李惠婷）