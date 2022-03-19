COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

買燒臘便當遇插隊怪客！他「1句回擊」對方哭了　網嗨翻

▲買便當遇插隊怪客，他1句回擊令對方哭慘了，網友看後全嗨翻。（示意圖，與圖中人事無關／記者賴志昶攝）
▲買便當遇插隊怪客，他1句回擊令對方哭慘了，網友看後全嗨翻。（示意圖，與圖中人事無關／記者賴志昶攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-19 15:57:43

在購買東西時，免不得會面臨排隊的情境，可部分人卻不乖乖遵守禮儀，硬深深站進已經排好的隊伍中，令人傻眼。就有位網友在購買便當時遇到該情況，那人直直地走到他前面，向老闆大喊出自己想點的品項，雖被老闆勸回排隊隊伍，可該網友並不消氣，竟在下秒補上一句「神回應」，這下子讓那人傻愣當場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》發文，說明近期前往燒臘店購買便當，隊伍長長一排，算上自己是第五個，排隊期間他聽到老闆對內場大喊「蜜汁雞腿剩1哦！」，瞭解到目前該品項只剩最後一個，但因為自己想吃叉燒，於是仍點了兩份叉燒便當，可點餐同時有位大姐突然大跨步，直直站到他的面前，毫無愧意地點餐道「1個蜜汁雞腿和1個招牌飯！」

好在老闆並未允許這般行為，好言相勸這位大姐回到隊伍中，請她慢慢排隊，而老闆也順口再向原PO詢問一次「帥哥！你要什麼？」，他腦袋轉一圈後改了口「我…要…1個蜜汁雞腿和1個叉燒。」，插隊的大姐聽到立刻傻眼，哭喪著臉反問「你不是要2個叉燒嗎？」，可原PO並未理會她，最後在貼文附註「我好像變壞了…可是為什麼感覺很爽呢？聽說買到最後一個會好運一整天？」

▲有網友指出，同事吃便當時，看到一道菜瘋狂嫌棄「黏黏的、有點噁」，隨後全部夾給原PO，結果引來大批老饕狂讚「你賺翻了」。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO被插隊後，反應迅速地把插隊者想點的便當買走，反將她一軍。（示意圖／pixabay）
該文章已發許多人的迴響，眾人回覆「舒坦….」、「這招好 （筆記）」、「幹的好，買完要出去前，再給大姐看一下便當」、「買個爽度（吃的不是雞腿 是爽感）」。 （編輯：李惠婷） 

一走進便當店被震撼！眾見「菜單標價」讚嘆：穿越時空了

便當打開「整片大地色」她食慾全沒！老饕卻吃爆：很賺啊

素食便當只有3小菜！「離譜價格」惹怒全場：我寧可破戒

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.02%18.98%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀