好市多熱門商品秒殺！婆媽嘆「代購狂搶」 老會員教解法
美式賣場好市多商品種類多元，部分熱門品項常引發搶購潮，甚至有許多代購業者會大量購買，再到網路上高價賣出。近日一款梅酒引發顧客瘋搶，就有民眾發現很多代購直接狂掃貨，塞滿整台購物車，讓他無奈嘆「為何不限購」，該貼文引來老會員出面教解法。
根據原PO於《Costco好市多 商品經驗老實說》無奈發文，自己難得平日休假到好市多購物，意外幸運遇見熱門商品補貨，他透露自己先看到有顧客手拿一瓶，便也立刻晃到酒品販賣區，沒想到架上卻一瓶都不剩，更在賣場內看到很多購物車直接瘋搶整車的梅酒，讓他當場傻眼直呼「我就想問為什麼不限購」。
對此，不少網友也表示「花錢會員買不到，要加價跟代購買」、「代買有上百瓶庫存⋯」、「我也從來沒買到過」、「然後代購又囤一堆貨，呵呵」、「我也覺得應該要限購！我一次都沒買到」。
老會員則出面分享解法，「建議版主跟客服建議喔！之前無鹽奶油也是都被代購掃空，我就跟客服強烈建議，至少讓會員能買到一兩盒，而不是到蝦皮上才能高價買到，後來Costco有回覆電話給我，從那之後就開始限購了」。
但也有人持反對意見，「限購被罵沒限購也會被罵，反正只要想買買不到都要罵」、「一個人沒買到，狂酸代購賺一手。另一位po說我只想買三瓶，卻限購一瓶半，是多想賺會員費，真的是比悲傷還悲傷的事」、「限購也罵,不限購也罵」。（編輯：鍾怡婷）