COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

好市多熱門商品秒殺！婆媽嘆「代購狂搶」　老會員教解法

▲美式賣場好市多，有許多熱門商品受到民眾喜愛。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲美式賣場好市多，有許多熱門商品受到民眾喜愛。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-19 16:39:11

美式賣場好市多商品種類多元，部分熱門品項常引發搶購潮，甚至有許多代購業者會大量購買，再到網路上高價賣出。近日一款梅酒引發顧客瘋搶，就有民眾發現很多代購直接狂掃貨，塞滿整台購物車，讓他無奈嘆「為何不限購」，該貼文引來老會員出面教解法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲民眾無奈表示，熱門商品不限購，就會有許多代買瘋買整車。（圖／取自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
▲民眾無奈表示，熱門商品不限購，就會有許多代買瘋買整車。（圖／取自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
根據原PO於《Costco好市多 商品經驗老實說》無奈發文，自己難得平日休假到好市多購物，意外幸運遇見熱門商品補貨，他透露自己先看到有顧客手拿一瓶，便也立刻晃到酒品販賣區，沒想到架上卻一瓶都不剩，更在賣場內看到很多購物車直接瘋搶整車的梅酒，讓他當場傻眼直呼「我就想問為什麼不限購」。

對此，不少網友也表示「花錢會員買不到，要加價跟代購買」、「代買有上百瓶庫存⋯」、「我也從來沒買到過」、「然後代購又囤一堆貨，呵呵」、「我也覺得應該要限購！我一次都沒買到」。

老會員則出面分享解法，「建議版主跟客服建議喔！之前無鹽奶油也是都被代購掃空，我就跟客服強烈建議，至少讓會員能買到一兩盒，而不是到蝦皮上才能高價買到，後來Costco有回覆電話給我，從那之後就開始限購了」。

但也有人持反對意見，「限購被罵沒限購也會被罵，反正只要想買買不到都要罵」、「一個人沒買到，狂酸代購賺一手。另一位po說我只想買三瓶，卻限購一瓶半，是多想賺會員費，真的是比悲傷還悲傷的事」、「限購也罵,不限購也罵」。（編輯：鍾怡婷）

好市多「會費扣款」要注意！他看帳單驚覺：2年多付3600

好市多加油超便宜？「聰明賺錢法」抖出　官方說實話認了

逛好市多撿到代購清單！「絕美字跡」萬人羨炸：跪求認識

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.02%18.98%
2022-03-14-2022-03-22
對於這個結果

對於這個結果

繼續作答
即時
推薦閱讀