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中職／球迷敲碗！中信兄弟開幕戰送球衣

▲中信兄弟開幕戰。（圖／兄弟提供）
▲中信兄弟開幕戰。（圖／兄弟提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-03-19 17:03:09

「台灣最強！」2022中信兄弟臺中洲際主場將於4/2(六)展開，同時，這也是今年開幕戰，兄弟球團一併公布票價表、進場贈品。

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兄弟球團宣布4/2(六)開幕戰，內野最低票價1000元，外野最低450元，皆有贈送球衣、口罩等各種贈品。

▲兄弟開幕戰票價。（圖／兄弟提供）
▲兄弟開幕戰票價。（圖／兄弟提供）
球賽預售票皆採「電子票券」入場，僅提供「中信兄弟售票網」及「中信兄弟APP」購票，不開放超商機台售票及取票服務。

　​​【開放購票時間】

3/21(一)12:30-19:00 2022洲際季票會員優先購票

3/21(一)20:00-3/22(二)11:00 2022猛象會、艾樂粉會會員優先購票

3/22(二)12:30-20:00 2022親子象會員優先購票

3/22(二)12:30-23:59 中信兄弟聯名卡（邀約制）優先購票

3/23(三)12:30 全面開放購票

【4/2(六)內野票價】

內野南A區、南(西)B區：1,050元

內野南(西)C~F區：1,100元

內野南(西)G~K區：1,000元

內野南(西)上層區：1,000元

　​​

【4/2(六)內野進場贈品】

「Light it up! 水洗口罩」一個

「南區座位Light it up! 一心黃球衣」一件

「西區座位Light it up!榮光藍球衣」一件

「Light it up! 一心黃／榮光藍球衣」僅提供M及2XL共2個尺寸，請於進場時，依所購買的門票區域領取球衣，各尺寸領取完畢恕無法挑選。

　​​

【4/2(六)外野票價】

外野全區 450元

憑外野門票進場可兌換：

「Light it up! 應援毛巾」一條

「Light it up! 水洗口罩」一個

　​​

4/2、4/3 比賽時間17:05、開放進場時間14:00

　​​

【4/2(六)購票注意事項】

⚠️家庭席皆不進行販售。

⚠️票價皆不分全票、半票。

⚠️優惠票僅販售身心障礙票。

⚠️可於購票時使用五倍券及動滋券折抵。

⚠️持電子票券入場，建議先使用「票券轉贈」功能將票券分給同行友人加速進場速度，孩童入場需家長陪同，且QR Code為動態防偽機制，不得截圖使用。

　​​

【售票通路】

⚾️中信兄弟售票網：https://tix.brothers.tw/

⚾️「中信兄弟售票」APP

Android用戶，請至「Play商店」應用程式內搜尋「中信兄弟售票」

iOS用戶，請至「App store」應用程式內搜尋「中信兄弟售票」

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