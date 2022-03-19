中職／球迷敲碗！中信兄弟開幕戰送球衣

我是廣告 請繼續往下閱讀
球賽預售票皆採「電子票券」入場，僅提供「中信兄弟售票網」及「中信兄弟APP」購票，不開放超商機台售票及取票服務。
【開放購票時間】
3/21(一)12:30-19:00 2022洲際季票會員優先購票
3/21(一)20:00-3/22(二)11:00 2022猛象會、艾樂粉會會員優先購票
3/22(二)12:30-20:00 2022親子象會員優先購票
3/22(二)12:30-23:59 中信兄弟聯名卡（邀約制）優先購票
3/23(三)12:30 全面開放購票
【4/2(六)內野票價】
內野南A區、南(西)B區：1,050元
內野南(西)C~F區：1,100元
內野南(西)G~K區：1,000元
內野南(西)上層區：1,000元
【4/2(六)內野進場贈品】
「Light it up! 水洗口罩」一個
「南區座位Light it up! 一心黃球衣」一件
「西區座位Light it up!榮光藍球衣」一件
「Light it up! 一心黃／榮光藍球衣」僅提供M及2XL共2個尺寸，請於進場時，依所購買的門票區域領取球衣，各尺寸領取完畢恕無法挑選。
【4/2(六)外野票價】
外野全區 450元
憑外野門票進場可兌換：
「Light it up! 應援毛巾」一條
「Light it up! 水洗口罩」一個
4/2、4/3 比賽時間17:05、開放進場時間14:00
【4/2(六)購票注意事項】
家庭席皆不進行販售。
票價皆不分全票、半票。
優惠票僅販售身心障礙票。
可於購票時使用五倍券及動滋券折抵。
持電子票券入場，建議先使用「票券轉贈」功能將票券分給同行友人加速進場速度，孩童入場需家長陪同，且QR Code為動態防偽機制，不得截圖使用。
【售票通路】
中信兄弟售票網：https://tix.brothers.tw/
「中信兄弟售票」APP
Android用戶，請至「Play商店」應用程式內搜尋「中信兄弟售票」
iOS用戶，請至「App store」應用程式內搜尋「中信兄弟售票」
中信兄弟上半季四大主題日公佈 3月23日全面開放售票