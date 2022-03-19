《春天第一響》在羿廊　首場抽象藝術＆聲音美學音響聯展

春天第一響！由鄧志浩彈唱結合姬一國的音響聯合匯演的「笑傲江湖」音樂會，今日在羿廊舉行，現場音樂界與藝文界貴賓雲集。「羿廊」透過人文、咖啡、藝術，以「3DIH。Save your life」為經緯，融合智慧科技與當代人文藝術，邀請大家在羿廊交織智慧與人文的浪漫。

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跨足美術、音樂、戲劇的藝術玩家鄧志浩，不僅是民歌歌手、詞曲作者、作家、演員、劇作家和導演，更是自學成才、繪畫創作人生的藝術玩家，其作品內蘊豐碩多元、創作背景纏綿，交織著空靈靜謐、烈焰奔騰在生命底無盡的奧妙。

天生我材必有用，初齡10歲即孤身勇闖音響世界探索之旅的聲音美學藝術家姬一國，只因“愛聲音”的初心沒有隨年華老去，因而頑童般地重拾已被人們遺忘的真空管，卸掉她的不美，將電晶體世界的霸氣，心細大膽的與之結合，堪稱美絕！

▲在羿廊，您可以體驗羿麗的相關產品、參與藝術家創作展演、品味手沖咖啡的純粹、交流咖啡豆烘焙樂趣。（圖／羿廊提供）

鄧志浩如此鉅作，愛戀之餘，耳際迴盪著姬一國指間時而溫柔婉約、時而震撼奔騰的樂音，二者交融，耳而目之，構畫出時間與空間、心靈與現實的悸動；身臨其境，是盛宴、是感動、是享受！

姬一國的音響傳奇自1974年說起，當年尚是國中一年級的姬一國，被愛炫的表哥拿著他電子科的作業--一台自己組裝的收音機，引動玩心，伸手向老媽要了50元買了此生的第一包電子材料…懵懂地探索“電”的世界，幾經嘗試，轉動channel，當聲音從小殼子裡傳來，霎時心內竟感動莫名，小小的火花剎那間燃燒了；自此，開啟了聲音美學的奇妙之旅！

姬一國畢業後任福茂工程師，現任姬氏音響燈光影視工程-總工程師，曾受聘國立政治大學藝文中心劇場組、清華大學音樂性社團的指導老師，且各大重要表演場地音響之養護工程，舉凡國家劇院、國家音樂廳、林口體育館、國父紀念館、社教館、中廣、教育電台、華視、中視、台視、雅弦錄音室、中油國光廳...等，因專業委任規劃養護執行…業界口碑已逾30載！

歷經了數千場的實戰，近年逐漸回歸初心，期待能將畢生精研有所傳授、並留下記錄，如能培育新一代人才更是其所願；現今將50年前最初接觸研究的真空管音響，和歷年來代代更迭的最新科技電晶體電路，擷取真空管的音質音色之美，以電晶體的優點完美的剔除了真空管的劣勢，兩者無痕的融合與並續，真是發燒友的一大福音與享受！