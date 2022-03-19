俄烏之戰尚未見分曉　操作台股宜著眼高殖利率標的

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至於原物料部分，在俄烏開戰與西方宣布制裁後，原物料供應一度陷入混亂，因而導致價格大幅波動，LME鎳價飆漲5倍允為代表。不過隨著時間推移，市場也逐漸找到評價基礎。目前油價雖然仍在100美元之上，但是波動減小，廠商可以據此進貨與定價，有利產銷秩序，但何者有利或不利，將成為近期法說的焦點，此外推升通膨是不爭的事實。
永豐金證券指出，時序接近年報公告與股東會，愈來愈多公司會公布預定的股息配發情況，從已經公告者可以看出，上市公司釋出的訊息優於市場預估，例如陽明的股息約高於市場估計10%以上，可見公司有偏多的傾向。另外，去年上市公司獲利豐厚，年報公告也屬利多，成為除息行情熱身。
綜合以上分析，台股新一週（21日至25日）獲得短底支撐，如果沒有意外利空，可望橫盤，上方則有多方技術性壓力，突破不易。最重要的是俄烏之戰尚未見分曉，就算上談判桌，仍要討價還價，短期不能撥雲見日，故建議少量嘗試，價值投資，著眼於高殖利率標的，遇有利空進場。指數區間看16800點至17600點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。