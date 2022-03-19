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俄烏之戰尚未見分曉　操作台股宜著眼高殖利率標的

▲展望台股，專家認為似有低檔承接態勢，有利反彈，但現在最重要的是俄烏之戰尚未見分曉，建議少量嘗試，著眼於高殖利率標的。（圖／NOWnews資料照片）
▲展望台股，專家認為似有低檔承接態勢，有利反彈，但現在最重要的是俄烏之戰尚未見分曉，建議少量嘗試，著眼於高殖利率標的。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-03-19 17:50:36

上週不但有俄烏戰事持續發酵，中國又出現疫情封城，造成市場大幅波動，所幸FOMC會議掃除市場猜測，美股反彈，台股終場收17456.52點，一週漲191.78點，漲幅1.11%，成交量擴張。展望新一週，專家認為，台股短期在17000點之下出現兩腳，且配合較大成交量，似有低檔承接態勢，有利反彈，但現在最重要的是俄烏之戰尚未見分曉，建議少量嘗試，著眼於高殖利率標的。

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永豐金證券指出，由3/16 FOMC會議後美股大漲可以看出，市場對於FED釋出的訊息頗為滿意，不但降低了不確定性，同時FED對於原物料價格引起的高通膨頗為包容，沒有轉為更激烈的升息與之對抗。所以眼前就剩俄烏之戰難以預料，謹慎看待。

至於原物料部分，在俄烏開戰與西方宣布制裁後，原物料供應一度陷入混亂，因而導致價格大幅波動，LME鎳價飆漲5倍允為代表。不過隨著時間推移，市場也逐漸找到評價基礎。目前油價雖然仍在100美元之上，但是波動減小，廠商可以據此進貨與定價，有利產銷秩序，但何者有利或不利，將成為近期法說的焦點，此外推升通膨是不爭的事實。

永豐金證券指出，時序接近年報公告與股東會，愈來愈多公司會公布預定的股息配發情況，從已經公告者可以看出，上市公司釋出的訊息優於市場預估，例如陽明的股息約高於市場估計10%以上，可見公司有偏多的傾向。另外，去年上市公司獲利豐厚，年報公告也屬利多，成為除息行情熱身。

綜合以上分析，台股新一週（21日至25日）獲得短底支撐，如果沒有意外利空，可望橫盤，上方則有多方技術性壓力，突破不易。最重要的是俄烏之戰尚未見分曉，就算上談判桌，仍要討價還價，短期不能撥雲見日，故建議少量嘗試，價值投資，著眼於高殖利率標的，遇有利空進場。指數區間看16800點至17600點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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