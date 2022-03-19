「德東飆車王」釀1死2傷慘劇！民眾爆：上禮拜才把車修好
台北市天母昨天（18日）晚上19時許發生一起嚴重車禍，該事件釀成1死2傷，肇事者「德東飆車王」簡姓男子更被爆料，在天母擁有多棟不動產，還坐擁上千萬存款，家世十分顯赫；另外民眾也指出，簡男在當地臭名昭彰，去年年底才出過車禍，車剛牽出修理廠不到一個星期，沒想到又發生這種事。
全案發生於18日晚間19時許，由簡姓男子駕駛的黑色轎車，高速行經台北市士林區士東路、芝玉路二段路口後，撞飛3名路過行人， 66歲謝姓女子當場無呼吸心跳，經送醫後仍傷重不治，另2名高中學生則受有腿部骨折；然而簡男製作筆錄時，卻矢口否認自己有飆車行為，並辯稱閃避車輛時恰好有行人經過，重踩煞車還是來不及撞上，但根據當時的行車監視器顯示，簡男任意變換車道，行進間伴隨疾速車聲，因此遭到警方質疑說法。
簡男今天（19日）中午被依過失致死罪移送地檢署，檢方訊後諭令20萬交保，離開地檢署時簡男以外套蓋頭不敢見人，並大聲對鏡頭說到「真的很抱歉請原諒我」，對於「德東飆車王」的外號則堅決否認是他。
據了解，簡男家世顯赫，在天母地區擁有多間不動產，平時在網路公司擔任負責人，但因沉迷網路遊戲，人際關係並不好，與鄰居相遇也不會打招呼，當地居民表示，簡男並非第一次開快車，在地惡名昭彰，許多人都抱怨曾因他車速太快被嚇到。
另有讀者爆料，去年年底，開車與簡男發生車禍，雙方在協調賠償事宜時，簡男卻突然拿出存摺自爆自己擁有8位數存款，還不停抱怨車禍後會沒車可用，名下有多間店要巡視會很不方便，並表示車子自己不是沒錢修，只是「奇檬子」的問題，當交通警員到現場後，第一句話竟然是問簡男「怎麼又是你」，猜測過去應該有不少肇事紀錄。（編輯：陳苾暐）