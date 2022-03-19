公館里環保志工隊全市最大　　　里長謝錫宏帶頭打掃環境

台中市著名觀光景點美術園道位於西區公館里，每逢假日外來觀光客川流不息，為了加強居住環境整潔，打造優美觀光餐飲氛圍，17年前，公館里長謝錫宏號召里民成立環保志工服務隊，人數從十餘人至今已增加至55人。其中高齡83歲的黃炳順是創始會員之一，十餘年來風雨無阻參與任務，隊友讚稱他最勤快，老人家笑答「當志工做公益很開心，還賺到健康！」





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▲中市西區公館里環保志工隊，是全市規模最大，由里長謝錫宏帶頭打掃環境。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.19)

公館里環保志工服務隊今日又集結出發，大伙沿著美術園道清理環境，人人都很賣力。里長謝錫宏說，志工隊是他剛選上里長時成立，四屆里長下來，前後已有17年，每逢假日集結打掃環境的傳統不曾中斷，而且志工隊人數逐年增加，如今已成為全市最大規模的環保志工隊，大家藉由假日打掃也交流感情，慰問中低收入戶，無形中凝聚了里民向心力。





熱心公益的謝錫宏里長說，志工隊成員來自各行各業，年紀最大的已經83歲，最小的才26歲，還有夫妻檔結伴一起來，大家都說來做環保志工，不僅做公益還可以運動健身，一舉多得! 83歲的黃炳順老當益壯，每次出任務，總是和太太早早來報到，是全勤的夫妻檔。黃炳順說，公館里是他住的所在，協助維持環境整潔是份內該做的事，何況，在勞動中筋骨舒暢，他還賺到健康。





▲83歲黃炳順（右）老當益壯，17年來和太太樂在做公益，是全勤的夫妻檔。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.19)

「公館里美術園道環境改善很多！」一名假日帶小孩逛園道的媽媽說，以前都會提醒小孩，小心狗大便，現在有志工定期維護環境，不只看不到狗大便，連菸蒂、檳榔渣都看不到，逛來舒心多了，她很感謝志工的辛勞維護。





目前公館里環保志工越來越多人，謝錫宏開玩笑地說，搞不好會成為全台灣最大的環保志工隊，不過謝里長也說，他跟志工隊的夥伴，一直以來都默默的做事，只希望能夠讓環境越變越乾淨，里民的生活能越來越美好。









