邪教片《咒》票房1天破600萬 「你叫什麼名字」變流行語
以本土邪教為題材的恐怖電影《咒》，上片第一天以全台超過600萬的吸票功力，拿下2022年台片首日票房冠軍，各地戲院皆傳來午夜場滿場的盛況，許多高中生下課就衝進戲院，一看完就走出來大喊：「你叫什麼名字。」
男主角高英軒跑完第一場映後活動，發現觀眾看完都嚇傻沒離開，是以前跑映後沒有看過的現象，高英軒說：「《咒》是一部讓我很驕傲的作品，希望票房也可以讓大家都驕傲起來。」女主角蔡亘晏說《咒》這部電影，其實是一封媽媽給女兒的遺書。她表示能成為這部電影的演員真的很幸福，希望來觀賞電影的朋友，散場時除了飽受驚嚇之外，也能飽受驚訝。
而在上映第一天最緊張的導演柯孟融，見到觀眾看完後在影廳外繼續討論劇情，想起寫劇本時跟編劇在討論的畫面，原本的緊張心情也轉換成充滿力量，他說：「本來只有幾個人做的事情，變成幾十個，然後幾百個、接著幾千個、然後越來越多討論，這是意念力的擴大吧。」
更讓人意外的是，《咒》也讓迷因梗大玩特玩，《咒》的其中一段預告畫面是女主角不停唸著：「不要想不要想不要想。」被拿來做成：「當暈船對象沒回你訊息，但你一直告訴自己……」還有許多徵友社團開出「陪看咒」，也讓導演柯孟融笑說：「看《咒》脫單機率大。」