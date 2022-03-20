俄軍密集空襲砲轟！烏克蘭南部造船重鎮尼古拉耶夫數十人喪命

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目擊者19日告訴法新社，尼古拉耶夫一座軍營於18日清晨遭俄羅斯部隊火箭攻擊，造成數十名士兵死亡，當局已展開救難作業，但尚未公布官方死亡人數。
烏克蘭當局表示，尼古拉耶夫是黑海西北岸戰略軍港敖德薩（Odessa）的重要屏障，正致力抵抗俄軍並擊退入侵者攻擊。敖德薩位於尼古拉耶夫西方約130公里處。
目擊者19日告訴法新社，6枚火箭於18日清晨約6時擊中尼古拉耶夫那座軍營後，傳出巨大爆炸聲響，當地多棟建築物頓時變成瓦礫堆。派駐附近的22歲士兵馬克西姆（Maxim）表示，「當時營房內有不到200名士兵正在熟睡。至少50具屍體已被拉出，但我們不曉得還有多少人受困在瓦礫堆下。」
另一名士兵葉夫根尼（Yevgeny）表示，高達100人恐已喪命。官方尚未公布死亡人數，遇襲細節也不明。
烏克蘭軍方發言人馬拉丘克（Olga Malarchuk）表示：「我們未獲准披露任何消息，因為救難作業尚未結束，且受害人家屬還沒接到通知。我們還不能宣布死亡人數，也不能告訴大家當時有多少官兵在現場。」
尼古拉耶夫州長維塔利．金在一段影片中表示：「懦弱俄軍昨天發射火箭攻擊我們的睡夢中士兵。」他又說，正在等待來自烏克蘭武裝部隊的官方資訊。
救難人員和消防隊員自18日起竭力展開不間斷救援作業。（譯者：劉學源）1110320