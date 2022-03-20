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強迫入境！馬立波數千難民遭運至俄國　市長批：根本納粹

▲烏克蘭馬立波市（Mariupol）當局表示，當地數千名平民遭俄軍強制移入俄國境內。圖為馬立波的烏克蘭軍人。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭馬立波市（Mariupol）當局表示，當地數千名平民遭俄軍強制移入俄國境內。圖為馬立波的烏克蘭軍人。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-03-20 09:23:002022-03-20 09:23:13

烏克蘭南部城市馬立波（Mariupol）因位於黑海沿岸的港口，極具戰略優勢，目前持續遭到俄軍圍困兩周之久。馬立波市長博伊琴科（Vadym Boychenko）日前表示，雙方交火戰場已經來到市中心，過去一周內甚至有數千民市民遭俄軍強行帶往俄羅斯境內，此舉被市長形容宛如「二戰時期的納粹暴行」。

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根據《BBC》、《半島電視台》報導，俄軍已推進至馬立波市中心，馬立波市議會於19日發表公開聲明指控，過去這周雙方不斷交火下，俄軍強行將許多馬立波市民帶往俄羅斯境內，俄軍要求這些市民一一列隊，並檢查其個人護照或身分證明、手機內資訊後，接著便如同貨物般「運」回俄羅斯。

▲紅十字國際委員會（ICRC）警告，若俄羅斯與烏克蘭衝突各方未能緊急達成「具體人道協議」，烏國遭圍困的港口城市馬立波（Mariupol）將面臨「最惡劣的情況」。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏國遭圍困的港口城市馬立波（Mariupol）面臨紅十字會形容「最惡劣的情況」。（圖／美聯社／達志影像）
聲明指出，約有數千名市民遭到強制出境。市長博伊琴科透過社群媒體Telegram表示，對於烏克蘭老一輩人來說，俄軍的惡劣行徑相當熟悉，他們目睹的正是第二次世界大戰時納粹強行擄人的可怕暴行，「難以想像在21世紀，還會有無辜平民被強行帶穩往另一個國家」。

此前市長透露，該市超過8成住宅受損，其中3成在俄軍機槍與戰車砲火不斷轟炸下已無法修復。一間藏有1300人避難的劇院亦遭俄軍轟炸，目前僅知有130人生還，烏克蘭軍的救援行動仍在進行中。
 

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