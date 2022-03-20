蘇揆核定高捷黃線　陳其邁：拚年底前動工、117年底通車

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捷運黃線為高雄都會區大眾捷運系統整體路網評估之最優先興建路線，可聯結捷運紅橘線、輕軌、台鐵等4條運輸系統，在市區形成格狀路網，其路線行經市內主要核心地區，包括鳥松區、三民區、苓雅區、新興區、鳳山區、前鎮區等6區(人口共約116萬人，占高雄市總人口約41.8%)，沿線500公尺範圍活動人口達48.3萬人。
此外，路線經過正修科大、高雄科技大學、高雄醫學大學等三所大學及高雄高工、高雄商職、復華中學、鳳山高中、福誠高中、前鎮高中、立志高中等七所高中職，可服務學生約5.5萬旅次，對於整體軌道路網的營運綜效、就業就醫就學旅次、促進人潮流動達成產業再發展及打造無縫接軌的公共運輸環境等效益均有顯著的提昇，捷運黃線的推動對於高雄市整體發展有其必要性。
副市長林欽榮表示，高雄捷運黃線為高雄都會區繼捷運紅線、橘線後之第3條地下捷運，並已納入行政院「前瞻基礎建設計畫」，預計於民國117年底完工通車。黃線可提供市民更優質的大眾捷運、強化公共運輸服務，擴大都會區路網服務範圍，提升公共運輸服務便利性與效益，讓主要旅次在便捷轉乘下，得到最直接的服務，打造高雄市進入公共運輸為導向之無縫運輸新階段。
捷運局局長吳義隆表示，黃線路線連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山五甲前鎮等地區，將可有效凝聚灣區經貿發展，形成便捷密集之捷運路網，路線總長約22.91公里，設置23座車站，可與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵各增加2處軌道轉乘站點，合計軌道運輸轉乘點共達19處。
吳義隆表示，捷運黃線計畫總經費1442.37億元，今獲行政院核定捷運黃線綜合規劃報告後，捷運局將立即展開基本設計審查作業及後續工程採購的準備，全力推動黃線建設及周邊開發，期能如質、如期的在117年底完工通車。