張瓊姿狠打小三夏語心　狼狽騎到身上

三立八點台劇《一家團圓》收視不斷攀升，每位演員的角色都很有特色，特別是張瓊姿這次從苦情轉為潑辣又悍的婆婆，光是表情就讓觀眾看的很爽，有一場她打兒子江宏恩小三夏語心的劇情，更是來真的，兩女糾纏打架，打完兩人都氣喘呼呼，又喘又累。
張瓊姿說為了拍這場戲形象都沒了，由於她和夏語心都沒打過架，拍前都很害怕會傷了對方，張瓊姿還一直嘴裡唸著：「真的很抱歉，我可能會打真的！」整場戲就可以用轟轟烈烈來形容，張瓊姿甚至整個人都快騎到夏語心身上。張瓊姿笑說是演婆婆的張琴打孫子陳冠霖與江宏恩都好狠，完全沒手軟，所以她也只能來真的，而夏語心也很大方的說：「姐，妳就用力來，我也不希望重來！」
夏語心表示小三真不好當，小三落難只是開頭罷了，由於比較緊張，所以張瓊姿特別告訴她會從下顎跟脖子下手，但戲一開拍就完全走樣，張瓊姿說這場戲從床上一路打到地上，到後來根本是亂打一通，以前雖有拍過甩巴掌或打架戲都有經驗，也真沒看過女生打架，唯一就是看電影，她說：「女生打架就是這樣，義無反顧就打下去也不必參考了。」打完就一直點頭說抱歉。夏語心回想拍打架戲時，雖然有選位，但後來一打起來方向也不對了，說：「其實還有點痛！」別看夏語心平時很火辣，是見過場面的女生，但自己沒經驗，只在國中時期見女同學互扯頭髮，很巧的是在拍前導演還說：「你們女生打架最好看是扯頭髮，所以拍時一定要互扯。」
夏語心記得小時後被父親打過，當時只敢哭又不敢回嘴，因為怕打得更凶，張瓊姿也表示這場打戲其實是為保護兒子江宏恩而對小三痛下毒手，但私下教導小孩她可不會太寵溺，因為不對的地方還是要糾正，不然會走偏，她的教育觀念是「錯了就要道歉」，因為當父母的無法一輩子保護小孩，哪天不在身邊了怎麼辦，所以導正觀念非常重要。 （編輯：薛羽彤）