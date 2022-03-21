5大討厭家事你中幾項？倒垃圾還好 「這事」媽媽最抓狂
做家事對很多人來說，從小到大都是惡夢一場，不管是小時候被爸媽要求做，或是長大成家後非做不可，很多家事是你逃也逃不掉的！那到底網友最討厭哪件家事？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近2個月內「最討厭做的家事」話題的網路聲量表現，結果第一名就是媽媽們心目中最愛也是最煩的「煮飯」，不只備料麻煩煮完還得善後，讓不少媽媽望之卻步，接下依序是「洗碗」及「拖地掃地」，所以說，以後想孝順父母，這幾件家事搶過來做，包準會更討長輩的歡心。
一些基本的家事還是不可避免的，即使再不甘願，還是要爬起來去完成。網友熱議5大最討厭做的家事網路聲量排行，「煮飯」成為最受熱議的項目。就有網友表示「備料麻煩得要死」、「還要事後清理超討厭的」等。除此之外也有人說到無法忍受油煙味，所以都不喜歡自己煮飯。不過也有網友提出煮飯的好處，如「自己煮真的省」、「怕有殘味買個小抽風扇其實就可以了」，話題討論相當熱烈。
而「洗碗」則位居聲量排行第二名，許多網友便分享自己討厭洗碗的原因，不外乎是講到「碗盤的油汙難清洗」的狀況，如有不少民眾表示「每次碗盤都超油，洗都洗不乾淨」、「皮膚本身較乾，常常會洗到脫皮」等，種種不便都讓網友直言是不是該買台洗碗機了？而討厭「掃地拖地」的民眾則認為「掃地時頭髮一直亂飄都掃不起來」、「而且塵蟎會讓自己大過敏」，紛紛表示非常消耗精神與體力。
排名第四位的「洗衣曬衣」也獲得許多討論，其中有人抱怨到「冬天在陽台曬衣服手超冰，夏天又滿身大汗」、「真的是對矮個子很不友善的家事」。最後，「倒垃圾」也是許多人心中討厭的家事之一，尤其「追垃圾車」則成為討論重點，網友就提到「下班時間根本來不及」、「每次都要配合時間」，另外也有人說「包垃圾時那個異味我受不了」，但也表示雖然辛苦，卻又不得不去做。
雖然做家事需要花費額外的時間與力氣去完成，但為了家事的分工平等，不妨轉換一下心情，戴上耳機，用音樂撫平做家事的不情願與煩躁感，再想著做完家事後的整潔清爽，是不是就燃起一股動力做家事了呢！快去幫忙吧（大誤）。