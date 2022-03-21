《華燈》古裝版！「不老男神」半小時背六千字台詞

被粉絲盛讚「零快轉」佳劇，由收視保證的「不老男神」陳浩民領銜，攜手韓星秋瓷炫、袁文康、林子聰等硬底子演員主演，古裝偵探劇「長安三怪探」即日起在LiTV全套播出了！共分五個單元「連環報」、「牡丹劫」、「人狼變」、「孽海」與「焚心劍」的「長安三怪探」，日前男主角陳浩民接受LiTV專訪，得知劇在台播出，陳浩民表示接演這部作品時很開心：「我在戲裡飾演獨孤仲平，獨孤仲平有個特別的能力，他懂得通過細微反應讀出別人的心思！其實這個角色挺符合真實的我，當然本色出演也正是挑戰自我的好機會，因此格外喜愛！」，而「長安三怪探」播出後也獲極大迴響，粉絲紛紛對劇中每個案件「兇手是誰？」掀起超狂猜測，當時討論盛況跟「華燈初上」不相上下，本劇最後也拿下豆瓣7.6高分肯定，可謂實至名歸！
不管拍什麼劇都拿下好成績的陳浩民，尤其在古裝作品上更是品質與收視保證，聊到古裝，陳浩民雖然覺得辛苦，但也已經習慣，「拍『長安三怪探』最苦的應該是背台詞，因為合作演員來自大陸、香港與韓國的瓷炫，一開始大家語言不通，所以前期要做足溝通與準備，不只要熟記自己的台詞，就連對方的台詞也得記下來，我記得有一次，劇本整整三頁紙，得在半小時把六千字背下來，根本考驗自己的功力，學校畢業後，大概就這次背得最快、最緊張了吧！不過也因為這樣，彼此多了交流，劇組感情變得很好了！」，聊到永遠的「六師弟」林子聰，陳浩民早就把他當親弟弟看，「我跟子聰真的合作很久，應該合作超過十多次有了吧！所以默契很好，常常一個眼神、一個動作，就能知道對方下一步的想法，我們私下喜好也有不少相同之處，像我們都愛看足球，也愛吃美食，記得拍『長安三怪探』的地點在象山影視城，旁邊就是個漁港，我們樂得餐餐都吃海鮮，我記得那次拍戲過程，我們天天都一定會有一餐吃海鮮，蠻過癮的！」。
日前王晶導演的電影「新版倚天屠龍記」上映，被媒體紛紛延伸相關報導，其中便有報導指出當初「倚天屠龍記」電視版，張無忌一開始是屬意當時29歲的陳浩民擔任，只是因檔期無法配合而邀請吳啟華接任，面對曾詮釋金庸筆下的段譽，以及濟公、孫悟空、哪吒等知名神仙級人物，問陳浩民哪個角色最有感情？「這個問題很難回答也很好回答，每個角色對我而言，都有不可抹滅的感情，很難硬去分出哪個角色更有感情，不過如果大家對這幾個角色都很有印象，我想代表著我就成功了，希望這些角色陪伴大家度過很棒的時光！」陳浩民說。總是保持樂觀態度的陳浩民，私下愛家又寵妻，加上陽光般微笑的不老童顏，因此成為大家心中最佳男神代表，甚至不少是從學生時期到已成家立業的鐵粉支持，陳浩民謙虛說，自己今天的成就，粉絲絕對是最大鼓勵，因此能陪著大家一起長大到變老，他甚感幸福！
對粉絲心心念念，未來疫情趨緩及時間允許下，陳浩民也向LiTV承諾要來跟大家見面，「疫情前，我常到台灣，尤其經紀公司艾迪昇在台灣，來這裡就像回第二個家一樣，所以我很想念如家人般的伙伴、粉絲跟好吃的小吃，期待我們快快見面！」（編輯：薛羽彤）